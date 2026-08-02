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Οργή της πρώην Επιτρόπου για το δημοσίευμα.

Σε αγωγές κατά της «Εστίας» και του υπογράφοντος δημοσιογράφου για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας την Κυριακή φέρεται αποφασισμένη να προχωρήσει η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η πρώην Επίτροπος αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε στο τραπέζι επιφανούς επιχειρηματία μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον «πράσινο» «δελφίνο» Μανώλη Χριστοδουλάκη καταστρώνοντας σχέδια υπονόμευσης του Νίκου Ανδρουλάκη και συγκυβέρνησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φέρεται δε να χαρακτηρίζει «προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης» τη φωτογραφία που δημοσιεύεται στις εσωτερικές σελίδες της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας.

Οι εξελίξεις εντός των αμέσως επόμενων ημερών.

Β.Σκ.