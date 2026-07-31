«Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει με δηκτικό τρόπο η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

«Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε απάντησή της προς την Άννα Διαμαντόπουλου που νωρίτερα, σήμερα, ζήτησε εξηγήσεις για τα οικονομικά του κόμματος.

«Υπάρχει το σύστημα του ενός δις, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο», αναφέρει η ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Ζητάμε συγγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας.

Την ενημερώνουμε ωστόσο, ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για τη κομματική μας λειτουργία, ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κου Μητσοτάκη, που ως γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ σημειώνει: «Σε κάθε περίπτωση όμως ως προς τα δάνεια του 1 δις πρέπει να εξηγήσουν πως κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια».