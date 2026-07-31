Μια ακυκλοφόρητη ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ, φέρεται να έχει κλαπεί μυστηριωδώς από τα κεντρικά γραφεία του Netflix.

To Netflix αντιμετωπίζει αγωγή ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από την υποτιθέμενη κλοπή μιας ακυκλοφόρητης ταινίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Η εταιρεία φέρεται να έχασε την ταινία από τα γραφεία της στο Λος Άντζελες, προτού μάλιστα αποφασίσει αν θα αποκτήσει το υλικό.

Σύμφωνα με το Variety, ο παραγωγός και σεναριογράφος Σάιμον Άφραμ ισχυρίζεται ότι το Netflix έχασε ένα μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο του Fortitude, ένα πρότζεκτ που όπως λέει, χρειάστηκε επτά χρόνια και περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει.

Στο κείμενο της καταγγελίας υπογραμμίζεται ότι η εξαφάνιση και διαρροή της κόπιας έχει θέσει σε κίνδυνο την εμπορική αξία της ταινίας.

Από την πλευρά του το Netflix αποποιείται την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι το αντίγραφο παραδόθηκε από τον Άφραμ χωρίς να τηρηθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία κατά την κοινοποίηση ακυκλοφόρητων ταινιών.

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Σύμφωνα με την αγωγή, η ομάδα του Άφραμ παρέδωσε ένα Ψηφιακό Πακέτο Κινηματογράφου (DCP) στα κεντρικά γραφεία του Netflix τον Ιούνιο, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο για συμφωνία διανομής.

Πώς φέρεται να κλάπηκε η ταινία;

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι ένας συνεργάτης παραγωγός προσπάθησε αργότερα να παραλάβει το στικάκι αλλά δεν τα κατάφερε, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες.

Περισσότερο από μια εβδομάδα αργότερα, το Netflix φέρεται να επιβεβαίωσε μέσω email, ότι ο σκληρός δίσκος είχε κλαπεί.

Στη μήνυση ο Άφραμ περιλαμβάνει ένα email του Σον Μπέρνι, διευθυντή πρωτότυπων ταινιών του Netflix, στο οποίο παραδέχεται ότι: «Αυτό μας συμβαίνει πρώτη φορά».

Το email συνεχίζει: «Δυστυχώς, κάποιος έκλεψε έναν καλό αριθμό σκληρών δίσκων από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε προσπαθήσει να το λύσουμε αυτό με τις ομάδες ασφαλείας μας χωρίς επιτυχία».

Ο Άφραμ υποστηρίζει ότι το Netflix δεν κατάφερε να προστατεύσει σωστά την ταινία αφού την απέκτησε, ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία δεν έπρεπε να αφήσει το στικάκι σε μη ασφαλή χώρο όπου θα μπορούσε να κλαπεί.

Στην αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι το Netflix έχει αρνηθεί να παρέχει λεπτομέρειες της εσωτερικής του έρευνας ή να επιβεβαιώσει αν οι αρχές ειδοποιήθηκαν μετά την αναφερόμενη κλοπή.

Τι λέει το Netflix για την χαμένη ταινία;

Σε δήλωσή του το Netflix αποποιείται κάθε νομική ευθύνη.

«Το Netflix αμφισβητεί οποιαδήποτε αξίωση ότι φέρει την ευθύνη για την απώλεια μιας ταινίας που παραδόθηκε χωρίς τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Σύμφωνα με το Netflix, οι αδημοσίευτες ταινίες παρέχονται συνήθως είτε μέσω ψηφιακών συνδέσμων με προστασία κωδικού πρόσβασης είτε μέσω κρυπτογραφημένων αρχείων DCP που απαιτούν ένα ξεχωριστό κλειδί ασφαλείας πριν μπορέσουν να προβληθούν.

Ωστόσο, η αγωγή του Άφραμ, υποστηρίζει ότι η ομάδα του ακολούθησε τις οδηγίες του Netflix.

Επίσης εξηγεί ότι ο συνεργάτης παραγωγός ενημέρωσε το Netflix ότι το DCP ήταν μη κρυπτογραφημένο και ζήτησε να διαγραφεί το αντίγραφο μετά την προβολή.

Το Netflix πάντως απάντησε ότι έχει λάβει μέτρα για να περιορίσει οποιοδήποτε πιθανό αντίκτυπο παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει την ταινία.

«Αν και δεν κατέχουμε τα δικαιώματα του ‘Fortitude,’ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια του περιεχομένου και έχουμε λάβει επιπλέον μέτρα για να υποστηρίξουμε τον σκηνοθέτη και την ομάδα του», λέει το Netflix.

Πρόσθεσε ακόμα ότι αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την έρευνα για το τι συνέβη όπως και ότι παρακολουθεί στενά γνωστές ιστοσελίδες πειρατείας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κυκλοφορία ή πώληση της ταινίας.

Σύμφωνα με το Netflix, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ταινία έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Θα κυκλοφορήσει ποτέ το Fortitude;

Η νομική διαμάχη είναι η τελευταία περιπέτεια για το Fortitude, το οποίο έχει ήδη αντιμετωπίσει μια δύσκολη πορεία παραγωγής. Το 2023, ο Άφραμ μήνυσε τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, ισχυριζόμενος ότι δέχτηκε 500.000 δολάρια για να αναλάβει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού, πριν αποτύχει να υποστηρίξει ουσιαστικά το έργο. Η υπόθεση αυτή αργότερα διευθετήθηκε εξωδικαστικά.

Το Netflix επίσης κατηγορεί τον Άφραμ για «εχθρικές προσπάθειες εκβιασμού χρημάτων από τον streamer», ενώ υποστηρίζει ότι ο παραγωγός αρχικά ζήτησε 165 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, πριν καταθέσει την τρέχουσα αγωγή ζητώντας 105 εκατομμύρια δολάρια.