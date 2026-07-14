To νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix βασίζεται σε μπεστ σέλερ μυθιστόρημα και κυκλοφορεί τον Αύγουστο.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «The Whisper Man», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.



Το νέο ψυχολογικό θρίλερ βασίζεται στο ομώνυμο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Άλεξ Νορθ, το οποίο κυκλοφορεί και στη χώρα μας με τίτλο «Ο Ψιθυριστής», από τις εκδόσεις Bell. Το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 2019 και έχει ήδη μεταφραστεί σε 30 γλώσσες παγκοσμίως.

Στο καστ της επερχόμενης σειράς συμμετέχουν ακόμα οι Άνταμ Σκοτ και Μισέλ Μόναγκαν, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Άσκοφτ.



Η ιστορία ακολουθεί τον Τομ Κένεντι, έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων (Νορθ) που, όταν ο οκτάχρονος γιος του Τζέικ απάγεται, στρέφεται για βοήθεια στον συνταξιούχο αστυνομικό πατέρα του Πίτερ Γουίλις (Ντε Νίρο), με τον οποίο έχει να μιλήσει εδώ και χρόνια. Στην πορεία ανακαλύπτει ότι η απαγωγή του γιου του συνδέεται με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου, γνωστού ως «The Whisper Man».



Ο Πίτερ τον συνέλαβε πριν από 30 χρόνια και τον έβαλε στη φυλακή, όπου παραμένει. Αλλά αν ο Whisper Man είναι στη φυλακή, ποιος έχει τον γιο του Τομ; Μπορεί να σωθεί πριν να είναι αργά;

{https://youtu.be/ZHRR-1CKYIQ?si=3LcOqXxJO4cd5qaB}

Ο Νορθ έγραψε τον «Ψιθυριστή» όταν ο δικός του γιος ήταν περίπου στην ηλικία του Τζέικ· ακόμα και αν υφαίνει μια ανατριχιαστική ιστορία δολοφονίας και μυστηρίου, ο συγγραφέας συνέχιζε να επιστρέφει στη σχέση μεταξύ πατέρων και γιων.

«Ως γονιός, ανησυχείς για το τι θα μεταδώσεις στο παιδί σου», λέει ο συγγραφέας. «Τι είναι καλό; Τι είναι κακό; Όλα είναι μια αντίδραση σε ό,τι έχει προηγηθεί. Πώς καταλήγει αυτό όταν οι άνθρωποι το προσεγγίζουν με συγκεκριμένους τρόπους;».

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Το «The Whisper Man» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 28 Αυγούστου.