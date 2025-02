O Ρομπερτ Ντε Νίρο ετοιμάζεται να κυνηγήσει τον «Ψιθυριστή» στο Netflix

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο θα είναι ο πρωταγωνιστής του νέου crime thriller του Netflix που βασίζεται στο bestseller «Ο Ψιθυριστής».

H πρώτη τηλεοπτική σειρά του Ρόμπερ Ντε Νίρο, με τίτλο Zero Day πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου, ωστόσο η συνεργασία του ηθοποιού με τον «γίγαντα» του streaming δεν σταματάει εδώ.



Ο Ντε Νίρο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο αστυνομικό θρίλερ The Whisper Man, που αποτελεί μία νέα προσαρμογή στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Άλεξ Νορθ.



Το bestseller βιβλίο κυκλοφορεί και στη χώρα μας με τον ελληνικό τίτλο «Ο Ψιθυριστής», από τις εκδόσεις Bell.







Στη σύνοψη του βιβλίου αναφέρεται:

«Αν αφήσεις μια πόρτα ανοιχτή μια σταλιά, τους ψιθύρους θ' ακούσεις μέσα στη σιγαλιά... Συντετριμμένος ακόμα από το θάνατο της γυναίκας του, ο Τομ Κένεντι μετακομίζει, μαζί με το γιο του, τον μικρό Τζέικ, στο γαλήνιο χωριουδάκι Φέδερμπανκ, αναζητώντας μια καινούργια αρχή.



Αλλά το Φέδερμπανκ κρύβει ένα σκοτεινό παρελθόν. Πριν από είκοσι χρόνια, ένας διεστραμμένος δολοφόνος απήγαγε και σκότωσε πέντε μικρά αγόρια. Μέχρι να συλληφθεί τελικά, ο δολοφόνος ήταν γνωστός ως "ο Ψιθυριστής".



Φυσικά, ο Τομ και ο Τζέικ δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν για μια τόσο παλιά ιστορία καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή και στο καινούργιο τους σπίτι. Μόνο που τώρα αγνοείται άλλο ένα αγόρι. Και μετά ο Τζέικ αρχίζει να φέρεται παράξενα.



Λέει ότι ακούει ψιθύρους στο παράθυρό του...».



Ο Ψιθυριστής εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα θρίλερ που σε αναστατώνει βαθιά είναι επίσης μια ιστορία με ουσία, ένας συγκινητικός ύμνος στη ζωή, που μιλάει για πατέρες και γιους, για τη θλίψη, την απώλεια και την ανάκαμψη.



Η σκηνοθεσία της ταινίας θα έχει την υπογραφή του Τζέιμς Άσκροφτ (The Rule of Jenny Pen, Coming Home in the Dark) σε σενάριο του Ben Jacoby (The First Omen). Επίσης, θα είναι η έκτη συνεργασία του Netflix με την εταιρεία των αδελφών Russo AGBO.



«Το The Whisper Man είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ, αλλά στον πυρήνα του είναι μια συγκλονιστική και περίπλοκη ιστορία πατέρα και γιου. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο», δήλωσε η διευθύντρια δημιουργικού της AGBO, Angela Russo-Otstot.



Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν την άνοιξη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο καστ ή την ημερομηνία πρεμιέρας.