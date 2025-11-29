Εκπλήσσει το νέο βιβλίο του συγγραφέα (Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ).

Πιστός με το ετήσιο ραντεβού του ένα μήνα πριν από κάθε Χριστούγεννα ο Μίμης Ανδρουλάκης κυκλοφορεί και φέτος το νέο του βιβλίο. Και πάλι από τις εκδόσεις «Πατάκη».

Φέτος όμως μας εκπλήσσει. Εκεί που μας είχε συνηθίσει με ιστορικά μυθιστορήματα και αποκαλύψεις, βγάζει ένα βιβλίο που μόνο και μόνο από τον τίτλο είναι διαφορετικό, ίσως αυτό που του αρέσει: «Η γιορτή των Αγγιγμάτων».

Πάρτε μια πρώτη τζούρα από αυτό που δημοσιεύεται στο οπισθόφυλλο: «Ιστορίες γυναικών. Παραλλαγές και παράφωνες νότες στο ίδιο θέμα, τη Θηλυκότητα. Οι αφηγήσεις γύρω από το τζάκι στο «μοναστήρι» αναζητούν το νήμα στον ψυχο-σεξουαλικό κόσμο της γυναίκας κι επιβεβαιώνουν: η γυναίκα δεν «κλείνει» ποτέ, η θηλυκότητα, χωρίς ηλικία, είναι η αναμνηστική γιορτή όλων των αγγιγμάτων, σιωπηλών μηνυμάτων, βιωμάτων στη διάρκεια της ζωής από τα πρώτα χρόνια της.

Η Λογοτεχνία συναντά την Ψυχανάλυση και τη Νευροεπιστήμη, τα γονίδια και οι νευρώνες το Ασυνείδητο και το φαντασιακό κι ερμηνεύουν: ερωτική ολοκλήρωση, ναρκισσισμό, ενοχή, εξιδανίκευση και μαζοχισμό, φετιχισμό, γυναικεία ομοφυλοφιλία, μιμητική επιθυμία, ζήλια, απώλεια εαυτού, φοβία κι εγκατάλειψη.

Ο γιος μοδίστρας αφιερώνει τη σπουδή στη Θηλυκότητα –αντί για την Τεχνητή Νοημοσύνη– στο μεγαλύτερο θαύμα στο Σύμπαν, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, και μάλιστα στη θηλυκή πολυτροπία του».

Ραντεβού από Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία- και καλές πωλήσεις στον Μίμη...

Β.Σκ.