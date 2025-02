Φεβρουάριος στο Netflix: Η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Ντε Νίρο, το φινάλε του Cobra Kai και ο Γητευτής

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και τις ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix τον Φεβρουάριο.

To 2025 προβλέπεται ιδιαίτερα καυτό για τους συνδρομητές του Netflix, με τον «γίγαντα του streaming» να κυκλοφορεί πολλές από τις πιο επιτυχημένες σειρές του, όπως και κανούριες παραγωγές που θα μας κάνουν να κολλήσουμε.



Ήδη από τον Φεβρουάριο, η δημοφιλής πλατφόρμα μάς δείχνει τις... άγριες προθέσεις της με κυκλοφορίες όπως: Zero Day που αποτελεί το τηλεοπτικό ντεμπούτο του σπουδαίου Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Cobra Kai -που ρίχνει τίτλους τέλους με το τρίτο μέρος της έκτης σεζόν- Γλυκές Μανόλιες που επιστρέφει για τον τέταρτο κύκλο και τα αστυνομικά θρίλερ Οι Φόνοι του Όρε και Κοιμητήριο (δεύτερη σεζόν).



Επίσης, μάς βάζει ξανά στο σύμπαν του The Witcher, με την ταινία κινουμένων σχεδίων Ο Γητευτής: Οι Σειρήνες της Αβύσσου, ενώ αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό φιλμ Οδός Μπαστιόν 36 (Squad 36).



Τέλος, ο Φεβρουάριος στο Netflix έχει και αρκετό άρωμα Αγίου Βαλεντίνου με ρομαντικές σειρές και ταινίες.

Σειρές του Netflix



Μπέαρ Γκριλς: Κυνήγι Διασημοτήτων (Celebrity Bear Hunt)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Η Χόλι Γουίλομπι παρουσιάζει αυτόν τον διαγωνισμό με φόντο τη ζούγκλα της Κόστα Ρίκα, όπου 12 διασημότητες γίνονται θηράματα για έναν τρομερό κυνηγό: τον Μπέαρ Γκριλς.



Ζηλιάρα: Σεζόν 2 (Envious: Season 2)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Η Βίκι έχει επιτέλους τα πάντα: τον άντρα, το δαχτυλίδι και μια ημερομηνία γάμου. Ενόψει όμως του γάμου της με τον Ντανιέλ, μπορεί η καρδιά της να ξεχάσει τον Ματίας;



Κελί 211 (Prison Cell 211)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Ένας δικηγόρος παριστάνει τον κρατούμενο για να επιβιώσει. Καθώς προσαρμόζεται στους νόμους της φυλακής, αποκαλύπτεται η απώλεια και το σκοτάδι που κρύβει μέσα του.



Συντονία: Σεζόν 5 (Sintonia: Season 5)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Καθώς οι ενήλικες Ντόνι, Νάντο και Ρίτα παλεύουν με ηθικά διλήμματα, θα αλλάξουν οι πεποιθήσεις τους τα μονοπάτια τους ή η φιλία είναι πιο δυνατή από ό,τι τους διχάζει;



Μηλόξιδο (Apple Cider Vinegar)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Δύο νεαρές γυναίκες υποστηρίζουν ότι φάρμακα ευεξίας γιατρεύουν μοιραίες ασθένειες και ξετυλίγουν τη ζωή τους, παραπλανώντας ακούσια –και εκούσια– τον κόσμο.



Γλυκές Μανόλιες: Σεζόν 4 (Sweet Magnolias: Season 4)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Σε μια πολύ... Σερένιτι περίοδο γιορτών, οι Μανόλιες βιώνουν μια τραγωδία, μια κρίση στην πόλη και μια μεγάλη καταιγίδα στις εβδομάδες από το Χάλοουιν ως τα Χριστούγεννα.



{https://youtu.be/44inavuvxEw?si=nyE7JUIVIOAoGeXn}



Οι Φόνοι του Όρε (The Åre Murders)

Κυκλοφορεί 06/02/2025



Ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση, μια αστυνόμος από τη Στοκχόλμη πάει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο για να χαλαρώσει. Όμως, η εξαφάνιση ενός κοριτσιού την αναγκάζει να δουλέψει.



{https://youtu.be/b86Te9d8ZEI?si=EKZSgCSwIFfSZjd0}



Entrevías: Σκληροί Δρόμοι: Σεζόν 4 (Wrong Side of the Tracks: Season 4)

Κυκλοφορεί 07/02/2025



Στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς, ο Τίρσο μπλέκεται σε μια υπόθεση κατά συρροή δολοφονιών και αναζητά εκδίκηση για την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του.



Cobra Kai: Σεζόν 6: Μέρος 3 (Cobra Kai: Season 6: Part 3)

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Ενόψει του παγκόσμιου τουρνουά, ο Ντάνιελ κι ο Τζόνι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στη νίκη.



{https://youtu.be/o2SLMtEheiA?si=Uqk2LfDT34FIHg0O}



Η Συναλλαγή: Σεζόν 2 (The Exchange: Season 2)

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Μετά τη δυναμική τους διείσδυση στο ανδροκρατούμενο χρηματιστήριο του Κουβέιτ, θα συνεχίσουν η Φαρίντα κι η Μουνίρα την επιτυχία τους ή θα χάσουν ό,τι έχουν κατακτήσει;



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 8 (Love Is Blind: Season 8)

Κυκλοφορεί 14/02/2025



Μια νέα φουρνιά εργένηδων έρχεται αντιμέτωπη με το απόλυτο πείραμα γνωριμιών. Θα βρουν το ταίρι τους και θα παντρευτούν ή η εμφάνιση θα μπει εμπόδιο στον έρωτα;



Βαλέρια: Σεζόν 4 (Valeria: Season 4)

Κυκλοφορεί 14/02/2025



Ενώ οι τέσσερις κολλητές διανύουν μια ώριμη φάση στον έρωτα, την καριέρα και τη ζωή, η Βαλέρια πρέπει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της, ειδικά όσον αφορά τον Βίκτορ.



Zero Day

Κυκλοφορεί 20/02/2025



Όταν οι υποδομές μεταφορών και ενέργειας όλης της Αμερικής δέχονται κυβερνοεπίθεση, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μάλεν αναλαμβάνει να βρει τον ένοχο.



{https://youtu.be/FOfBiiPdQPI?si=SMpZl6oFA8W97pAB}



Τοξική Πόλη (Toxic Town)

Κυκλοφορεί 27/02/2025



Γενναίες μητέρες αποζητούν δικαιοσύνη σε ένα δράμα βασισμένο στην αληθινή ιστορία των δηλητηριάσεων στο Κόρμπι. Με τις Τζόντι Γουίτακερ, Έιμι Λου Γουντ και Κλόντια Τζέσι.



Too Hot to Handle: Γερμανία: Σεζόν 2 (Too Hot to Handle: Germany: Season 2)

Έρχεται Σύντομα



Μια νέα φουρνιά σέξι σινγκλ ετοιμάζεται να δοκιμαστεί. Ποιος θα αντισταθεί στον πειρασμό και θα δεθεί πραγματικά για να κερδίσει 200.000 ευρώ;

Κοιμητήριο: Σεζόν 2 (Graveyard: Season 2)

Έρχεται Σύντομα



Η επιθεωρήτρια Ονέμ κι η ομάδα της τρέχουν να ξεσκεπάσουν τα σκοτεινά μυστικά μιας κλειστής υπόθεσης γυναικοκτονίας που δοκιμάζει το θάρρος και τις σχέσεις τους.

Ταινίες του Netflix



Μπογκοτά: Η Πόλη των Χαμένων (Bogotá: City of the Lost)

Κυκλοφορεί 03/02/2025



Αφού μετακομίζει στην Μπογκοτά για μια καλύτερη ζωή, ένας νεαρός Κορεάτης αναρριχάται στη μαύρη αγορά της Κολομβίας, αψηφώντας τον κίνδυνο για μια ευκαιρία στην επιτυχία.



Σχεδόν Έγκυος (Kinda Pregnant)

Κυκλοφορεί 05/02/2025



Όταν τα σχέδιά της να νοικοκυρευτεί και να κάνει οικογένεια αποτυγχάνουν, η Λέινι φορά ψεύτικη κοιλιά, λέει ένα τεράστιο ψέμα – και ερωτεύεται τον άντρα των ονείρων της.



Ο Γητευτής: Οι Σειρήνες της Αβύσσου (The Witcher: Sirens of the Deep)

Κυκλοφορεί 11/02/2025



Ο κυνηγός τεράτων Γκέραλντ από τη Ρίβια μπλέκει σε μια επική σύγκρουση ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων από το σύμπαν του "Γητευτή".



{https://youtu.be/PYzqa1CDTik?si=JwwSh8XLSfLtpA1w}



Θάνατος Πριν από τον Γάμο (Death Before the Wedding)

Κυκλοφορεί 12/02/2025



Όταν η Μάια γνωρίζει τον αρραβωνιαστικό της στους γονείς της, θα πρέπει να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους εν μέσω μιας κρίσης στη φάρμα τους. Θα νικήσει η αγάπη;

Γαμήλιο Ταξίδι με τη Μαμά (Honeymoon Crasher)

Κυκλοφορεί 12/02/2025



Όταν η αρραβωνιαστικιά του τον παρατά στην εκκλησία για τον πρώην της, ένας νεαρός άντρας αναγκάζεται να περάσει τον ρομαντικό μήνα του μέλιτος με τη μητέρα του.



La Dolce Villa

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Όταν η κόρη του αποφασίζει να αγοράσει μια βίλα στην Τοσκάνη, ο Έρικ σπεύδει στην Ιταλία για να την μεταπείσει. Όμως, εκεί, θα βρει ομορφιά, έναν έρωτα κι έναν νέο σκοπό.



Οδός Μπαστιόν 36 (Squad 36)

Κυκλοφορεί 28/02/2025



Ένας αστυνομικός ξεκινά τη δική του έρευνα όταν μια σειρά δολοφονιών στοιχίζει τη ζωή σε αστυνομικούς μιας επίλεκτης μονάδας από την οποία αναγκάστηκε να αποχωρήσει.



Έρωτας στην Κοπεγχάγη (A Copenhagen Love Story)

Έρχεται Σύντομα



Η συγγραφέας Μία ερωτεύεται τον μόνο πατέρα Εμίλ, αλλά η ευτυχία τους δοκιμάζεται καθώς κάνουν απόπειρες γονιμοποίησης για να αποκτήσουν δικά τους παιδιά.





Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μαύρο Γεράκι: Η Μάχη του Μογκαντίσου (Surviving Black Hawk Down)

Kυκλοφορεί 10/02/2025



Με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, Αμερικανοί στρατιώτες και Σομαλοί μαχητές θυμούνται τη Μάχη του Μογκαντίσου το 1993 και τη διάσημη πλέον κατάρριψη τριών ελικοπτέρων Black Hawk.



Το Miss Italia δεν Πρέπει να Πεθάνει (Miss Italia Mustn’t Die)

Kυκλοφορεί 26/02/2025



Πίσω από τη λάμψη του Miss Italia, η διευθύντρια Πατρίτσια Μιριλιάνι αγωνίζεται να σώσει τον θρυλικό διαγωνισμό, αντιμέτωπη πλέον με σκάνδαλα και νέα πρότυπα ομορφιάς.

Netflix F

Τα Σκυλάκια Βγαίνουν Βόλτα (Dog Days Out)

Kυκλοφορεί 13/02/2025



Όταν οι άνθρωποί τους λείπουν, το χαριτωμένο και γεμάτο περιέργεια κουτάβι Χολμ και τα φιλαράκια του λατρεύουν να παίζουν με τους καλύτερους φίλους τους - τα αγαπημένα τους παιχνίδια!



Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 11 (Gabby's Dollhouse: Season 11)

Kυκλοφορεί 17/02/2025



Η Γκάμπι, ο Πάντι και τα γατάκια επιστρέφουν για περισσότερη χνουδωτή διασκέδαση, τέλειες κατασκευές κι ευφάνταστες περιπέτειες, ενώ το κουκλόσπιτο έχει ένα νέο δωμάτιο!

Mην χάσετε επίσης

01/02/2025

Σρεκ ο Τρίτος (Shrek the Third)

Ταξιδιώτες στην Αλλη Ζωή (Flatliners)

Ο Καθρέφτης Έχει Δύο Πρόσωπα (The Mirror Has Two Faces)

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι (Fifty Shades of Grey)

Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι (Fifty Shades Darker)

Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση (Fifty Shades Freed)

Ο Πατριός (The Stepfather)

Ο Λογαριασμός (The Bill)

Σρεκ 2 (Shrek 2)

Σρεκ (Shrek)

Ο Πρίγκιπας της Ζαμούντα (Coming to America)

Νυχτερινή Πτήση (Red Eye)

Ομάδα ΓΑΒ (Show Dogs)

Hitch: Ο Μετρ του Ζευγαρώματος (Hitch)

Είμαι η Τζο (I am Jo: Season 1)

02/02/2025

Κονγκ: Η Νήσος του Κρανίου (Kong: Skull Island)

03/02/2025

Κάποτε στη Δύση (Once Upon a Time in the West)

06/02/2025

Norbit

09/02/2025

Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση - Μέρος Πρώτο (Mission: Impossible - Dead Reckoning)

10/02/2025

Rules Don't Apply

Απόδραση από το Αλκατράζ (Escape from Alcatraz)

11/02/2025

Σκυλιά του Πολέμου (War Dogs)

13/02/2025

Ομάδα Αυτοκτονίας (Suicide Squad)

15/02/2025

Τρόμος στο Άμιτιβιλ (The Amityville Horror)

16/02/2025

Εγώ, ο Απαισιότατος 3 (Despicable Me 3)

Μονομάχος (Gladiator)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι (God Loves Caviar)

Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (Despicable Me 2)

Η Θεωρία των Πάντων

Εγώ, ο Απαισιότατος (Despicable Me)