Το οποίο δύσκολα θα καταρριφθεί από άλλη σειρά του Netflix.

Ο πρώτος τόμος της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things είναι διαθέσιμος στο Netflix από τις 26 Νοεμβρίου και ήδη έχει κάνει χαμό.



Η αναμονή μέχρι την κυκλοφορία των νέων επεισοδίων φαίνεται πως ήταν μια ιδανική ευκαιρία για τους φαν ώστε να δουν και να θυμηθούν ξανά όσα διαδραματίστηκαν στις προηγούμενες σεζόν.



Από τα στοιχεία που ανακοινώνει το Netflix, αποδεικνύεται ότι χιλιάδες θαυμαστές επέλεξαν να παρακολουθήσουν ξανά προηγούμενα επεισόδια, στέλνοντας κατευθείαν όλες τις σεζόν της σειράς στο Top 10 της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, και οι τέσσερις σεζόν του Stranger Things φιγουράρουν στην λίστα με τις 10 κορυφαίες σειρές παγκοσμίως για την εβδομάδα από 17 Νοεμβρίου έως 23 Νοεμβρίου.

Η πρώτη σεζόν της σειράς βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με 4.100.000 προβολές, η τέταρτη σεζόν τερματίζει στην πέμπτη θέση με 3.300.000 προβολές, ο δεύτερος κύκλος είναι στην έβδομη θέση με 3.100.000 προβολές και ο τρίτος στην ένατη θέση, επίσης με 3.100.000 προβολές.

Πρόκειται για ένα μοναδικό ρεκόρ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οποιαδήποτε σειρά έχει τόσες σεζόν στο παγκόσμιο top 10 του Netflix, και δεδομένου ότι το Stranger Things είναι μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές για την πλατφόρμα, είναι δύσκολο να φανταστούμε αυτό το νέο ρεκόρ να καταρρίπτεται. Εκτός, φυσικά, αν και οι πέντε σεζόν του Stranger Things μπουν στο παγκόσμιο Τop 10.



Εκτός από το ρεκόρ που αναφέρθηκε πιο πάνω, το Stranger Things, πέτυχε επίσης κάτι σπάνιο κατά την πρεμιέρα του, ρίχνοντας το Netflix! Τα επεισόδια του πρώτου τόμου της σειράς έκαναν πρεμιέρα στο Netflix στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) και κατάφεραν να κρασάρουν την πλατφόρμα για περίπου πέντε λεπτά.

{https://youtu.be/D8Qxxq0Oh9M?si=zlEV0dLssEQ2Vd4i}

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που συνδέθηκαν για να παρακολουθήσουν την δημοφιλή σειρά, αντ' αυτού είδαν το μήνυμα: «Κάτι πήγε στραβά. Συγγνώμη, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αίτημά σας. Θα βρείτε πολλά να εξερευνήσετε στην αρχική σελίδα».

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο Variety: «Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν για λίγο ένα πρόβλημα με τη ροή σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς εντός πέντε λεπτών».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Netflix έπεσε λόγω Stranger Things. Τον Ιούλιο του 2022, το Variety ανέφερε ότι η πλατφόρμα ροής δεν ήταν διαθέσιμη για λίγο, όταν κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν.