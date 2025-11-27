Συμβαίνει και στις καλύτερες πλατφόρμες - αναρτήσεις απόγνωσης από τους φαν που περίμεναν να δουν την πέμπτη σεζόν του Stranger Things.

Το Stranger Things επέστρεψε και «έριξε» το Netflix! Ο 1ος τόμος της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν του Stranger Things έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) και οι φαν της σειράς πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις απόγνωσης ότι το Netflix είχε καταρρεύσει!

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που συνδέθηκαν για να παρακολουθήσουν την δημοφιλή σειρά, αντ' αυτού είδαν το μήνυμα: «Κάτι πήγε στραβά. Συγγνώμη, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με το αίτημά σας. Θα βρείτε πολλά να εξερευνήσετε στην αρχική σελίδα».

Φανταστείτε την ψυχολουσία για τους θαυμαστές της σειράς που περίμεναν τόσα χρόνια για μια νέα σεζόν. Το Stranger Things επιστρέφει με τα πρώτα επεισόδια από την τελευταία του σεζόν, περισσότερα από τρία χρόνια μετά το φινάλε του τέταρτου κύκλου.

«NETFLIX ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΑΔΕΡΦΕ, ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ ένα άλλος πρόσθεσε: «Ω ΘΕΕ ΜΟΥ NETFLIX ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ». Εκατοντάδες ήταν οι άνθρωποι από διάφορα μέρη του κόσμου που που ζητούσαν από το Netflix να διορθώσει το πρόβλημα.



Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα ήταν εκτός λειτουργίας για περίπου τρία λεπτά ενώ συνέχισε να παρουσιάζει σφάλμα για ορισμένους χρήστες ακόμα και όταν διορθώθηκε το πρόβλημα.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο συνδημιουργός Ρος Ντάφερ μοιράστηκε στην ιστορία του στο Instagram: «Το Netflix αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30 τοις εκατό για να αποφύγει μια κατάρρευση». Ωστόσο, αυτό δεν φάνηκε να είναι αρκετό.



Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε στο Variety: «Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν για λίγο ένα πρόβλημα με τη ροή σε τηλεοπτικές συσκευές, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς εντός πέντε λεπτών».

{https://youtu.be/D8Qxxq0Oh9M?si=8_Hw7CI3gxuvD9DS}

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Netflix κρασάρει από τη μεγάλη και ταυτόχρονη κίνηση που προκαλεί το Stranger Things. Τον Ιούλιο του 2022, το Variety ανέφερε ότι η πλατφόρμα ροής ήταν μη διαθέσιμη για σύντομο χρονικό διάστημα όταν κυκλοφόρησαν τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν. Οι χρήστες αντιμετώπισαν επίσης διακοπές λειτουργίας του Netflix κατά τη διάρκεια του αγώνα Μάικ Τάισον-Τζέικ Πολ, ο οποίος ήταν μία από τις πρώτες ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις στην πλατφόρμα.