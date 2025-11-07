Tα πρώτα τέσσερα επεισόδια έρχονται στο Netflix στις 26 Νοεμβρίου.

Η τελευταία σεζόν του Stranger Things επιστρέφει στην αρχή. Το Netflix έδωσε στα δημοσιότητα τα πρώτα πέντε λεπτά της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς, προετοιμάζοντας τους φαν για αρκετές αποκαλύψεις και απαντήσεις.

Οι συνδημιουργοί Ματ και Ρος Ντάφερ δήλωσαν στο Entertainment Weekly την περασμένη εβδομάδα ότι τα τελευταία επεισόδια του Stranger Things θα ικανοποιήσουν τους ανυπόμονους θαυμαστές.



«Μεγάλο μέρος της σεζόν χτίστηκε γύρω από την ιδέα του να κλείσει ο κύκλος, απαντώντας σε πολλές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν από την πρώτη κιόλας σεζόν», είπε ο Ματ. Νομίζω ότι τα δύο μεγαλύτερα ερωτήματα που δεν απαντήσαμε πραγματικά στην πρώτη σεζόν και που απαντάμε σε αυτό τον τελευταίο κύκλο είναι: «Τι είναι πραγματικά το Upside Down;» και «Γιατί απήχθη ο Will Byers».

Ο Ματ πρόσθεσε: «Επειδή η ιστορία ξεκίνησε πραγματικά με τον Will και την εξαφάνισή του, ένιωσα ότι, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος, έπρεπε να τελειώσει πραγματικά με αυτόν με πολλούς τρόπους. Τις τελευταίες δύο σεζόν, δεν είχαμε επικεντρωθεί πολύ στον Γουίλ. Οπότε υπήρχαν τόσα πολλά να εξερευνήσουμε μαζί του από την οπτική του χαρακτήρα και της πλοκής».

{https://youtu.be/vhFPHYgILN0?si=kofvyaV5E7xoug_l}

Το Stranger Things 5 ​​θα είναι «σαν οκτώ ταινίες Blockbuster» αλλά και μια «προσωπική ιστορία. Περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο γυρίζοντας αυτή τη σεζόν», λέει ο Ρος Ντάφερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πρώτα τέσσερα νέα επεισόδια του Stranger Things θα είναι διαθέσιμα στις 26 Νοεμβρίου, με άλλα τρία να ακολουθούν στις 25 Δεκεμβρίου και το φινάλε στις 31 Δεκεμβρίου.