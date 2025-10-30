Το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν του Stranger Things κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ για την πέμπτη και τελευταία σεζόν του Stranger Things.



Η νέα σεζόν πρόκειται να χωριστεί σε τρία μέρη. Το πρώτο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, ενώ τα δύο τελευταία κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα τον Δεκέμβριο.

Το τρέιλερ της πέμπτης σεζόν του Stranger Things δείχνει μερικούς από τους αγαπημένους χαρακτήρες των θαυμαστών να ενώνονται για μια τελευταία φορά για να πολεμήσουν τον κακό Vecna, τον οποίο υποδύεται ο Jamie Campbell Bower.



Στο καστ της φετινής σεζόν συμμετέχει η Λίντα Χάμιλτον από τον Εξολοθρευτή, η οποία υποδύεται έναν χαρακτήρα ονόματι Δρ. Κέι.

{https://youtu.be/PssKpzB0Ah0?si=276NOpBJRXCfrpBN}

Ο συνδημιουργός της σειράς, Ματ Ντάφερ, αναφέρει ότι η παρέα «δεν βιώνει μια φυσιολογική ζωή. Τίποτα στο Χόκινς δεν είναι πια φυσιολογικό. Σε καραντίνα, «η μετακίνησή τους είναι περιορισμένη και υπάρχουν κάμερες του Big Brother παντού. Ωστόσο, όχι μόνο είναι δραστήριοι — η καθημερινή, κανονική τους ζωή είναι οτιδήποτε εκτός από αυτό».

«Η δράση είναι σε άλλο επίπεδο, τα οπτικά εφέ είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά είμαι χαρούμενος που μπορώ να πω ότι το συναισθηματικό κέντρο παραμένει το ίδιο», σημειώνει ο εκτελεστικός παραγωγός Σον Λέβι, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει δύο επεισόδια της πέμπτης σεζόν.

Το Stranger Things 5 ​​θα είναι «σαν οκτώ ταινίες Blockbuster» αλλά και μια «προσωπική ιστορία»: «Περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο γυρίζοντας αυτή τη σεζόν», λέει ο Ρος Ντάφερ.



«Μέχρι το τέλος, είχαμε καταγράψει πάνω από 650 ώρες υλικού. Οπότε, περιττό να πούμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη σεζόν μας μέχρι τώρα. Είναι σαν οκτώ ταινίες blockbuster. Είναι πολύ τρελό» είπε πει ο δημιουργός και τόνισε ότι «ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι είναι, ή ελπίζουμε να είναι, η πιο προσωπική μας ιστορία. Ήταν εξαιρετικά έντονο και συναισθηματικά φορτισμένο να το γυρίσουμε, για εμάς και για τους ηθοποιούς μας με τους οποίους είμαστε μαζί τόσο καιρό. Και το φτιάχνουμε μαζί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Υπήρξε πολύ κλάμα. Υπήρξε πάρα πολύ κλάμα. Η σειρά σημαίνει τόσα πολλά για όλους μας και όλοι έβαλαν την καρδιά και την ψυχή τους σε αυτήν. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι το πάθος θα μεταφραστεί στην οθόνη.

Το πρώτο μέρος της πέμπτης σεζόν του Stranger Things κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο μέρος θα κυκλοφορήσει στις 25 Δεκεμβρίου και το τελευταίο μέρος στις 31 Δεκεμβρίου.