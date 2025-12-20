Η βασική διαφορά τους βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο παράγουν θερμότητα.

Το αερόθερμο και το κλιματιστικό είναι δύο από τις πιο συνηθισμένες ηλεκτρικές συσκευές για θέρμανση, όμως διαφέρουν σημαντικά ως προς την κατανάλωση ρεύματος και το κόστος χρήσης.

Το αερόθερμο λειτουργεί με ηλεκτρική αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι όλη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μετατρέπεται άμεσα σε θερμότητα, χωρίς καμία επιπλέον απόδοση. Συνήθως έχει ισχύ από 1.500 έως 2.000 Watt, δηλαδή καταναλώνει 1,5 έως 2 kWh ανά ώρα λειτουργίας.

Αν χρησιμοποιηθεί για αρκετές ώρες καθημερινά, η κατανάλωση αυξάνεται γρήγορα και το κόστος γίνεται υψηλό. Το πλεονέκτημά του είναι ότι ζεσταίνει άμεσα και είναι εύκολο στη χρήση, όμως ενδείκνυται κυρίως για σύντομη και τοπική θέρμανση, όπως σε ένα μικρό δωμάτιο ή για λίγη ώρα.

Αντίθετα, το κλιματιστικό σε λειτουργία θέρμανσης, ειδικά τα σύγχρονα inverter, λειτουργεί με αντλία θερμότητας. Δεν παράγει θερμότητα απευθείας, αλλά μεταφέρει θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα προς το εσωτερικό του χώρου. Έτσι, με 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αποδώσει 3 έως 5 kWh θερμότητας. Η πραγματική κατανάλωση ενός κλιματιστικού κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 600 και 1.200 Watt, ανάλογα με το μέγεθος, την εξωτερική θερμοκρασία και τη μόνωση του χώρου.

Στην πράξη, για την ίδια διάρκεια χρήσης, το κλιματιστικό καταναλώνει σημαντικά λιγότερο ρεύμα από το αερόθερμο και προσφέρει πιο ομοιόμορφη θέρμανση. Αν και το αρχικό κόστος αγοράς είναι μεγαλύτερο, το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας το καθιστά σαφώς πιο οικονομική λύση για καθημερινή και μακροχρόνια θέρμανση.

Άρα, το αερόθερμο είναι λύση ανάγκης, ενώ το κλιματιστικό αποτελεί την αποδοτικότερη επιλογή για θέρμανση με ρεύμα.