Μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά επιτάχυνση στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και άμεση αποκατάσταση των δικτύων ρεύματος και θέρμανσης, καθώς πάνω από 1.100 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση εν μέσω ψύχους.

Την ανάγκη να κινηθούν ταχύτερα οι διαδικασίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας, αλλά και για την αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτρισμού και θέρμανσης, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο των εκτεταμένων ρωσικών πληγμάτων των τελευταίων ημερών.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν διαδοχικές νυχτερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και, κυρίως, χωρίς θέρμανση, εν μέσω χειμερινών συνθηκών.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2019842009016500299}

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε το αίτημά του προς τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για περαιτέρω στήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα, τονίζοντας ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την προστασία των αστικών κέντρων. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές σε επίπεδο προσωπικού σε περιοχές όπου τα αμυντικά συστήματα δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά.

Ιδιαίτερα βαριά είναι η κατάσταση στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περισσότερες από 1.100 πολυκατοικίες στο Κίεβο εξακολουθούν να στερούνται θέρμανσης μετά την τελευταία ρωσική επίθεση της περασμένης Τρίτης. Αν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν παρουσιάσει μικρή άνοδο, αναμένεται και πάλι να υποχωρήσουν έως και τους -8 βαθμούς Κελσίου.

{https://x.com/WashTimes/status/2019875348222029834}

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε ότι ενισχύσεις και πόροι θα μεταφερθούν στην πρωτεύουσα από άλλες περιοχές της χώρας, σημειώνοντας ότι «ολόκληρη η Ουκρανία βρίσκεται σε ετοιμότητα και στηρίζει το Κίεβο», με τη συνδρομή τοπικών κοινοτήτων και κρατικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι άσκησε κριτική στον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύστημα τηλεθέρμανσης της πόλης.