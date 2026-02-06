Ο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας και είχε διατελέσει διαμεσολαβητής στην επικοινωνία Πριγκόζιν - Κρεμλίνου.

Πολλαπλούς πυροβολισμούς δέχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μόσχα ο υποστράτηγος της GRU, της Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα χέρια, τα πόδια και το στήθος.

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης, τον περίμενε έξω από το διαμέρισμά του. Ο υποστράτηγος Αλεξέγιεφ νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7ywfg8erwh}

Ο Αλεξέγιεφ είναι κορυφαίο στέλεχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, με μακρά εμπειρία τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Συρία. Γεννημένος στην Ουκρανία της σοβιετικής εποχής, θεωρείται ο κύριος συνδετικός κρίκος μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και της εταιρείας μισθοφόρων Wagner, ενώ κατά την ανταρσία της Wagner το 2023 λειτουργούσε ως κύριο πρόσωπο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο.

{https://x.com/AsiaOne_News/status/2019834865726964197}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καριέρα του περιλαμβάνει τιμητικές διακρίσεις, όπως το μετάλλιο «Ήρωας της Ρωσίας» το 2023, και από το 2011 κατέχει τη θέση του πρώτου αναπληρωτή επικεφαλής της GRU, καθιστώντας τον δεύτερο στην ιεραρχία της υπηρεσίας. Ο Αλεξέγιεφ έχει τεθεί υπό κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ για τη ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπόθεση δηλητηρίασης του Σεργκέι Σκρίπαλ το 2018.

{https://x.com/99Dominik_/status/2019703138077536274}

Η θέση του τον καθιστά κεντρικό παράγοντα στον συντονισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, περιλαμβανομένου και του καθορισμού στόχων για επιθέσεις με drone και πυραύλους. Επιπλέον, μετά το 2023, συμμετείχε στη συγκρότηση του Σώματος Εθελοντών του υπουργείου Άμυνας, στο οποίο εντάχθηκαν πρώην μέλη της Wagner και ομάδες φανατικών υποστηρικτών, όπως η Redut.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία για την απόπειρα δολοφονίας, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Η επίθεση κατά του Αλεξέγιεφ εντάσσεται σε ένα κύμα στοχευμένων επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών και δημοσίων προσώπων στη Ρωσία, με την Μόσχα να κατηγορεί το Κίεβο για ορισμένα από τα περιστατικά. Η Ουκρανία έχει αναλάβει την ευθύνη μόνο για ορισμένα από αυτά.

{https://x.com/NSTRIKE1231/status/2019741827587309935}