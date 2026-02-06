Πρόκεται για φαρμακευτική κάνναβη, η οποία προοριζόταν για διάθεση στη «μαύρη» αγορά.

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποίησε την Πέμπτη μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατάσχεσης ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας. Πρόκειται πάνω από 30 τόνους κάνναβης στις πόλεις Σκόπια και Στρούμιτσα.

Παρά το γεγονός ότι η καλλιέργεια της συγκεκριμένης ποσότητας ήταν νόμιμη και προοριζόταν για ιατρική χρήση, όλα δείχνουν ότι μέρος της επρόκειτο να διατεθεί στη «μαύρη» αγορά.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια εταιρεία σερβικών συμφερόντων με έδρα τα Σκόπια, η οποία φέρεται να συνδέεται και με την κατάσχεση πέντε τόνων κάνναβης από τις σερβικές αρχές στις 30 Ιανουαρίου 2026. Τότε είχαν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη δύο προσώπων συνεχίζονται.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σχολίασε ότι οι πολίτες θα εκπλαγούν από τις ποσότητες ναρκωτικών, που βρίσκονται σε αποθήκες και προορίζονταν για παράνομη διακίνηση τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δεκάδες τόνους κάνναβης.

Από το 2017, στη Βόρεια Μακεδονία έχουν εκδοθεί άδειες για καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς σε 61 εταιρείες, εκ των οποίων οι 43 παραμένουν ενεργές. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι δεν είναι ασυνήθιστο η νόμιμη παραγωγή να καταλήγει τελικά στη «μαύρη» αγορά, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρακολούθηση και έλεγχο των ποσοτήτων.