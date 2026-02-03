Σφοδρές αντιδράσεις έχουν τις τελευταίες ώρες από το βίντεο του Εθνικό Οργανισμό Πρόληψη και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Με το βίντεο αυτό απαξιώνονται οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών.

Στο βίντεο που ανήρτηση πριν από λίγες ώρες ο Οργανισμός απαξιώνει τις προσπάθειες για τους τοξικοεξαρτημένους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ο Οργανισμός που ιδρύθηκε πριν από ακριβώς ένα χρόνο, αποφάσισε να «γιορτάσει» την ίδρυση του φτιάχνοντας ένα διαφημιστικό σποτ, κατασκευαμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία απεικονίζει έναν άνδρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χρήσης και δηλώνει πως μέχρι την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ δεν υπήρχε τρόπος να βρει άκρη, ακυρώνοντας έτσι προγράμματα διαφορετικών φιλοσοφιών όπως ο ΟΚΑΝΑ, ΑΡΓΩ, ΚΕΘΕΑ κ.α.

Στο διαφημιστικό σποτ, ο ΕΟΠΑΕ έχει βάλει την κατασκευασμένη φιγούρα να λέει «Ένα χρόνο πριν δεν ήξερα πού να πάω. Αν είχα τύχη και άντεχα ίσως να έβρισκα μια άκρη. Πήγαινα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, χανόμουν. Ενας χρόνος από την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ».

Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΑΕ, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, δείχνοντας μεγάλη εσωστρέφεια, επιλέγει να εμφανίσει ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όχι την ίδια την εξάρτηση αλλά το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι τη σύσταση του Οργανισμού. Με σκοπό να δικαιολογήσει τα δικά της πεπραγμένα και αδιέξοδα.

Η ιστορία όμως δεν καταργείται. Η κοινωνία γνωρίζει τη μεγάλη προσφορά των προγραμμάτων απεξάρτησης επί δεκαετίες. Οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη από βοήθεια, μέχρι και πριν από έναν χρόνο γνώριζαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18 ΑΝΩ, του ΑΡΓΩ κ.λπ. και μπορούσαν να επιλέξουν εκείνη που τους ταίριαζε. Σήμερα, με τον κατακερματισμό των θεραπευτικών προγραμμάτων, τη γραφειοκρατική τους αλλοίωση και την κατάργηση των ιστορικών ονομάτων τους που επέβαλε ο ΕΟΠΑΕ, οι άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστιο πρόβλημα να προσεγγίσουν θεραπευτικές δομές και να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Κάποια στιγμή η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ χρειάζεται να σταματήσει να αναλίσκεται εμμονικά στο πώς θα ισοπεδώσει το παρελθόν και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και το μέλλον των υπηρεσιών. Το σποτ είναι προσβλητικό όχι μόνο για όλους ανεξαιρέτως τους οργανισμούς και τα θεραπευτικά προγράμματα από τα οποία προήλθε ο ΕΟΠΑΕ, αλλά και για τους ίδιους τους λήπτες των υπηρεσιών. Θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί.

Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ».

Από την πλευρά τους, οι οικογένειες που συγκροτούν την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, αναφέρουν:

«Οι ανησυχίες μας όχι μόνο δεν έχουν αρθεί, αλλά παραμένουν και ενισχύονται.

{https://www.facebook.com/reel/1991071481819402}

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανέδειξε σοβαρά ζητήματα και ερωτήματα για τον προσανατολισμό της πολιτικής που εφαρμόζεται, για τη διασφάλιση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων, για τη χρηματοδότηση, το προσωπικό και τον ρόλο των οικογενειών στον νέο φορέα.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει δημόσια, οι διοικητικές επιλογές του ΕΟΠΑΕ, που υλοποιούν τις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα των εξαρτήσεων, ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομιμοποιούν πολιτικές που προωθούν τη λογική του «λειτουργικού χρήστη» και της «μείωσης της βλάβης».

Αποτυπώνουν μια μονομερή προσέγγιση της απεξάρτησης, με πρακτικές που μετατοπίζουν το βάρος από την απεξάρτηση στη διαχείριση της χρήσης και υπονομεύουν τον ρόλο των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων, όπως έχουμε τεκμηριώσει αναλυτικά σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάδειξη της «ατομικής ευθύνης» ως κεντρικού άξονα πολιτικής, όταν αυτή χρησιμοποιείται για να αποσείεται η κρατική υποχρέωση στήριξης ισχυρών δημόσιων θεραπευτικών δομών. Για αυτές τις επιλογές υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη».