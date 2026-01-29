Άνδρες του Λιμενικού μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους εντόπισαν τα ναρκωτικά σε φορτηγό.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για υπόθεση διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού στην Πάτρα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (27/01).

Η επιχείρηση ξεκίνησε στην ανατολική προβλήτα του Ρίου, όπου ελέγχθηκε φορτηγό όχημα που μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντίρριο–Ρίο. Κατά τον έλεγχο, με τη συνδρομή σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, επιμελώς κρυμμένες μέσα στο φορτίο.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 100 αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,725 κιλών, καθώς και 40 πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (hashish), βάρους 21,173 κιλών. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη επί τόπου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/Pl4XKoEYdlg?si=hBHlnqnqP3Bkjw5o}

Η υπόθεση είχε συνέχεια στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη δεύτερος άνδρας, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε χώρο ως αποθήκη για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Από την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν έγγραφα, ετικέτες εταιρειών καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Η συνολική αξία των ναρκωτικών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 900.000 ευρώ, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg15dagn9p0p?integrationId=40599y14juihe6ly}