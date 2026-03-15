Οι τιμές της βενζίνης σε όλη την Ιαπωνία άρχισαν ν’ αυξάνονται καθώς ο πόλεμος προκαλεί προβλήματα στον εφοδιασμό με πετρέλαιο από το Στενό του Ορμούζ.

Η Ιαπωνία προγραμματίζει την έναρξη διάθεσης πετρελαίου από τα αποθέματά της, τη Δευτέρα 16/3, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενθυμούμενη την πετρελαϊκή κρίση πριν από 50 χρόνια, που ανάγκασε το Τόκιο να δημιουργήσει τα πετρελαϊκά αποθέματά του.

Το Τόκιο έχει δεσμευτεί για τη διάθεση ποσότητας ρεκόρ 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που αντιστοιχούν σε ποσότητα εφοδιασμού περίπου 45 ημερών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ιαπωνίας.