Ακόμη και αν τα Στενά επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ 90 και 100 δολαρίων ανά βαρέλι, έως και το 2027.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εκτινάχθηκαν εκ νέου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς εξασθενεί η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με τον τερματισμό της κρίσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι αγορές αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εξαιρετικά αδύναμη» την προοπτική εκεχειρίας, απορρίπτοντας παράλληλα τις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης ως «σκουπίδια».

Το Μπρεντ κινείται στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 101 δολάρια.

Ο πρώην ανώτατος ενεργειακός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Άμος Χόκσταϊν, προειδοποίησε ότι η αγορά βρίσκεται σε «παγωμένη σύγκρουση», σημειώνοντας πως η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ένα περιβάλλον «χωρίς πόλεμο, χωρίς πετρέλαιο και χωρίς ανοιχτά στενά».

Εκτίμησε μάλιστα ότι ακόμη και αν τα Στενά επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ 90 και 100 δολαρίων ανά βαρέλι, έως και το 2027.

Την ίδια ώρα, ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε τρεις δύσκολες επιλογές: αποχώρηση από τη σύγκρουση, επανέναρξη εκτεταμένων βομβαρδισμών ή στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο σενάριο θεωρείται πλέον το πιθανότερο, αν και θα απαιτούσε σημαντική στρατιωτική ανάπτυξη και κόστος που θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια εβδομαδιαίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί περισσότερο από 45%, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η Citi ανέφερε σε έκθεσή της ότι η μεταβλητότητα στην αγορά παραμένει έντονη, όσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν αβέβαιες.

Ανησυχία εξέφρασε και ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, ο οποίος προειδοποίησε ότι εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά πέραν των επόμενων εβδομάδων, η εξομάλυνση της αγοράς πετρελαίου ενδέχεται να καθυστερήσει έως το 2027.