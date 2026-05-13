Η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο η επιχείρηση να αντλήσει τελικά περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς, σε επίπεδο προθέσεων, η έκδοση φέρεται να έχει ήδη καλυφθεί περίπου δύο φορές πριν ακόμη από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Την εικόνα αυτή μετέφερε χθες στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Όπως ανέφερε, το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, διάστημα κατά το οποίο η διοίκηση θα πραγματοποιήσει virtual roadshows με επενδυτές, με τη διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου.

Πηγές της αγοράς τοποθετούν την έναρξη του book building τη Δευτέρα 18 Μαΐου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ζητηθεί παράταση από βασικούς μετόχους ενόψει της γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου.

Η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο η επιχείρηση να αντλήσει τελικά περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο η υπέρβαση να θεωρείται πιθανό να κινηθεί σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Ο κ. Στάσσης ξεκαθάρισε ότι τα κεφάλαια της αύξησης θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 24 δισ. ευρώ και όχι στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί εισόδου της ΔΕΗ στη λιανική κινητή τηλεφωνία, τα οποία ενισχύθηκαν μετά τη συμμετοχή της εταιρείας στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη δημοπράτηση φάσματος κινητής τηλεφωνίας. Όπως διευκρινίστηκε, ο όμιλος δεν εξετάζει δραστηριοποίηση στη λιανική κινητής, αλλά αξιολογεί τεχνολογικές δυνατότητες ασύρματης διασύνδεσης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών που αναπτύσσει μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid.

Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό, ο επικεφαλής της επιχείρησης επανέλαβε ότι ο προγραμματισμός προβλέπει την πλήρη απόσυρση της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V στο τέλος του 2026, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο να παραμείνει διαθέσιμη ως εφεδρική μονάδα έως τον Μάρτιο του 2027, μετά από σχετικό αίτημα του ΑΔΜΗΕ για λόγους ασφάλειας του συστήματος.

Τέλος, ο κ. Στάσσης επανέλαβε τη στρατηγική φιλοδοξία της ΔΕΗ να εξελιχθεί σε ηγετική ενεργειακή δύναμη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη καλύψει το 74% του στόχου της για χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος 19 GW έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς τα εν λειτουργία, υπό κατασκευή και ώριμα προς κατασκευή έργα ανέρχονται ήδη σε 13,9 GW.