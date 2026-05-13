Θετική εξέλιξη για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί η ένταξή της στον MSCI Greece Standard Index, όπως ανακοίνωσε ο οίκος MSCI στο πλαίσιο της τακτικής αναθεώρησης των δεικτών του. Η προσθήκη της εταιρείας στον βασικό δείκτη της ελληνικής αγοράς θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς αυξάνει τη διεθνή προβολή της και αναμένεται να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια.

Μέχρι σήμερα, ο MSCI Greece Standard Index περιλάμβανε οκτώ μετοχές, συγκεκριμένα τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn και Jumbo. Με την προσθήκη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο αριθμός των ελληνικών μετοχών στον δείκτη αυξάνεται.

Η ένταξη στον συγκεκριμένο δείκτη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο MSCI χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς από μεγάλα διεθνή funds και θεσμικούς επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι παθητικά χαρτοφυλάκια και ETFs που παρακολουθούν τον δείκτη θα χρειαστεί να αποκτήσουν θέσεις στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, γεγονός που συνήθως οδηγεί σε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και ενισχυμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποχωρεί από τον δείκτη MSCI Greece Small Cap, από τον οποίο διαγράφεται επίσης και η Cenergy Holdings, ενώ στον Small Cap εντάσσεται η CrediaBank.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 29 Μαΐου, όταν θα πραγματοποιηθεί και το καθιερωμένο rebalancing των δεικτών, διαδικασία που συνήθως συνοδεύεται από αυξημένο τζίρο και μεταβλητότητα στις μετοχές που επηρεάζονται.