Μετά τη ζέστη, ξανά σε βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα αναμένεται να εκτονωθεί αυτή η θερμή αέρια μάζα, προς την πλευρά της χώρας μας. Περιμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη και νέα αύξηση της θερμοκρασίας, κοντά στους 30 με 32 βαθμούς για αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, ιδιαίτερα για τα ανατολικά ηπειρωτικά, όπως επίσης και στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα συναντήσουμε τις πιο αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές.

Ταυτόχρονα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, κατευθύνονται νοτιότερα πιο ψυχρές αέριες μάζες, πράγμα το οποίο σημαίνει, οτι αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας που θα δούμε σήμερα, θα είναι πρόσκαιρη, μιας και από αύριο και κυρίως την Πέμπτη, περιμένουμε υποχώρηση του υδραργύρου, ακόμη και φαινόμενα αστάθεια.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έχει αρχίσει και απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη. Αργά το απόγευμα περιμένουμε αστάθεια στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, όπου είναι αρκετά πιθανό να ξεσπάσουν μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια στην εξέλιξή τους, είναι όμως δυνατό σε τοπικό επίπεδο να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις είτε από έντονους κεραυνούς.

Οι άνεμοι θα αποκτήσουν μεγάλες εντάσεις, στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και λειτουργεί σαν καταβάτης και γίνεται πιο ξηρός και πιο θερμός για την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Για τμήματα της χώρας μας προς την Θεσσαλία, Αττι8κοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, ακόμη και σε εσωτερικές εκτάσεις στην Κρήτη και στη Ρόδο στο νοτιοανατολικό τμήμα. Εκεί αναμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. με αποτέλεσμα να βρεθούμε στους 32 με 34 βαθμούς.

Αρκετές περιοχές, θα φλερτάρουν μεταξύ 28 και 30 βαθμών, μάλιστα στα πιο ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και το εσωτερικό της Κρήτης, θα φθάσει κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα επικρατήσει μία αρκετά ζεστή ημέρα, και θα αρχίσει να ενισχύεται ο άνεμος. Θα φθάσουμε στα 5 με 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Προσοχή στην οδήγηση στην εθνική οδό που συνδέει τον νομό Αττικής, με την περιοχή της Κορίνθου, καθώς ο άνεμος, αποκτά μεγάλες εντάσεις και γίνεται επικίνδυνος. Ταυτόχρονα σήμερα, θα συναντήσουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα πιο ανατολικά τμήματα. Λίγο πιο δυτικά θα είμαστε κοντά στους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μπόρες ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα προσεγγίσει τους 27 βαθμούς Κελσίου ενώ το βράδυ θα ενισχυθεί ο βαρδάρης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τετάρτη θα είναι μία ημέρα με ζέστη, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία ενώ υπάρχει πιθανότητα να βγουν μπόρες ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες, σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, αργά το απόγευμα.

Την Πέμπτη, μας έρχεται μία πιο ψυχρή αέρια μάζα. Επομένως, από την Πέμπτη θα δούμε άστατες καιρικές συνθήκες σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα. Έρχεται μία διαταραχή από τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα , πράγμα το οποίο σημαίνει οτι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή πτώση , χωρίς αυτό να σημαίνει οτι θα κάνει κρύο. Θα προσεγγίσουμε τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Την Κυριακή, θα επηρεάσουν τα φαινόμενα αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και κατά κανόνα μεσημέρι και απόγευμα.

Επομένως μετά και την αρκετά ζεστή σημερινή ημέρα, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε σε πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, όμως χρειάζεται προσοχή στις βροχές και τις καταιγίδες αλλά και στις χαλαζοπτώσεις.

Τις επόμενες 10 ημέρες δείχνουμε μία προσοχή καθώς εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Οι βροχές θα είναι κατά διαστήματα - κυρίως μεσημέρι με απόγευμα- και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

