Αλλάζει απότομα ο καιρός σύμφωνα μ τον Μαρουσάκη.

Φαίνεται οτι μπαίνουμε σε περίοδο έντονης αστάθειας, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι θα έχουμε κακοκαιρία. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open,Κλέαρχο Μαρουσάκη, καιρός μπορεί να ξεκινάει με καλές διαθέσεις, κοντά όμως το απόγευμα, θα εκδηλώνονται μπόρες ή και καταιγίδες και στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιώνεται.

Σήμερα, θα ξεσπάσουν και πάλι μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, με έμφαση την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ήπιες, κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας και θα ξεσπάσουν μπόρες ή και καταιγίδες, πρώτα στα ηπειρωτικά και στη συνέχεια, όσο θα πηγαίνουμε μέσα στη νύχτα θα βλέπουμε τα φαινόμενα, να επεκτείνονται προς το βόρειο Αιγαίο.

Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, πρώτα στα βουνά του ηπειρωτικού κορμού και στη συνέχεια σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, θα βλέπουμε να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, τα οποία θα συνοδεύονται από μπόρες ή καται καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να μην έχουν μεγάλη διάρκεια μέσα στον χρόνο, παρ΄όλα αυτά ειναι σε θέση να προβληματίσουν, γιατί μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι, ακόμη όμως και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Θα ξεκινήσουν λοιπόν τα φαινόμενα από τη βόρεια Ελλάδα, θα επεκταθούν και προς τα κεντρικά τμήματα και προς το εσωτερικό μέρος της Πελοπονήσσου και τις πρώτες πρωινές ώρες θα επεκταθούν προς το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ο δυτικός άνεμος αρχίζει και περιορίζεται, για να αφήσει περισσότερο χώρο στην αστάθεια να εξελιχθεί από το μεσημέρι και στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά τις θερμοκρασίες, αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα ανέβει, κυρίως στα ανατολικά και πιο νότια τμήματα, όπου θα συναντήσουμε θερμοκρασίες γύρω στους 27 μς 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγο όμως πιο κεντρικά και βόρεια, περιμένουμε θερμοκρασίες κοντά τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η ανάπτυξη των καταιγίδων και των νεφώσεων θα αποτρέψει την ηλιακή ακτινοβολία να δράσει και έτσι στα κεντρικά και βόρεια η θερμοκρασία θα είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα, από ότι έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες.

Στην Αττική, η ημέρα έχει ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες. Κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας, κυρίως στα πιο βόρεια τμήματα το9υ νομού και υπάρχει πιθανότητα να συαντήσουμε μπόρες ή και καταιγίδες αργά το απόγευμα.Οι άνεμοι δενν θα προβληματίζουν και ο υδράρφυρος στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε πιο άστατες καιρικές συνθήκες, με μπόρες και καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρε, καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκτείνονται σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές.Μπορεί να συνοδεύονται από ένταση ή και από χαλάζι. Έως και 24 βαθμους ο υδράργυρος ενώ άνεμοι δεν θα προβληματίζουν

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Παρασκεευή θα έχουμε μία αντίστοιχη κακρική κατάστασση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και μεσημέρι με απόγευμα.

Το Σάββατο περνάνε δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το ένα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, με αποτέλεσμα να σηκώνεται και αφρικανική σκόνη και να ωθήσει πολύ θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας. Το άλλο θα κατευθυνθεί λίγο πιο βόρεια και θα προκαλέσει ατάθεια, με μπόρες ή και καταιγίδες.

Η χώρα ουσιαστικά θα χωριστεί το Σάββατο σε δύο τμήματα.

Από την Πελοπόννησο, πολύ αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και αργότερα, ενώ πιο νότια θα συναντήσουμε έντονη δραστηριότητα αφρικανικής σκόνης και λίγες τοπκές λασποβορχές, με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο, ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης.

Την Κυριακή, πλέον θα έχει ολοκληρώσει τη δράση της και η αφρικανική σκόνη και η αστάθεια θα εκδηλωθεί μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά και κατά κανόνα η ατμόσφαιρα θα καθαρίσειμ

Κυρίως η περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου, και των Δωδεκανήσων, θα βρεθούν κατω από την επίδραση αυτών των αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης.

Σιγά, σιγά θα αρχίσει να εκτονώνεται το φαινόμενο προς την περιοχή της Κύπρου.

Από Δευτέρα θα μιλάμε για καλύτερη ατμόσφαιρα, με την αστάθεια να επιμένει προς τα κεντρικά μετά το μεσημέρι και απόγευμα.

Θα έχουμε έναν συνδιασμό φαινομένων ο οποίος είναι σε θέση να δημιουργήσει και προβλήματα (προς τα βόρεια λόγω βροχών) και στα νότια λόγω της αφρικανικής σκόνης.

Η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του επεισοδίου της ααφρικανικής κσόνης, Θα ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα Ευτυχώς θα περάσει γρήγορα.

