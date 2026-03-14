Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, διατηρώντας προς το παρόν στάση αναμονής απέναντι στις πιέσεις που καταγράφονται σε ρεύμα και καύσιμα.

Οι τελικές αποφάσεις για ενδεχόμενες παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία που θα ακολουθήσει η αγορά ενέργειας στο άμεσο χρονικό διάστημα, καθώς κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εκτεταμένα μέτρα χωρίς να έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα της εξέλιξης της κατάστασης. Σε αυτή τη φάση, τα υφιστάμενα μέτρα περιορίζονται κυρίως στη διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και ορισμένα βασικά προϊόντα.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα είναι καθοριστικό για την πορεία των τιμών. Το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες, με βασικό ζητούμενο να αποτραπεί ένα νέο κύμα ανόδου του ενεργειακού κόστους που θα μπορούσε να μεταφερθεί στην παραγωγή και κατ’ επέκταση στις τιμές καταναλωτή, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο το προσεχές διάστημα. Σημαντικός σταθμός θεωρείται η συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 19 Μαρτίου, όπου αναμένεται να υπάρξει πιο καθαρή εικόνα για τις τάσεις στις αγορές ενέργειας και για τις πιθανές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Κυβερνητικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης νέων επιδοματικών πολιτικών μόνο εφόσον σημειωθεί σημαντική επιδείνωση της κατάστασης. Σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσαν να εξεταστούν παρεμβάσεις ανάλογες με εκείνες που εφαρμόστηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όπως το fuel pass ή άλλες στοχευμένες ενισχύσεις για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τον κλάδο της ακτοπλοΐας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, ένα πακέτο περίπου 800 εκατ. ευρώ λειτουργεί ως δημοσιονομικό «απόθεμα», το οποίο προκύπτει από την αύξηση των κρατικών εσόδων λόγω της εντατικοποίησης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Εφόσον τα έσοδα αυτά κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης, χωρίς να επηρεαστεί το φορολογικό πακέτο που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το 2027.