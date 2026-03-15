Ο καιρός από τα μέσα της βδομάδας αλλάζει. Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ο καιρός αλλάζει και όπως σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αξιόλογες βροχές σε συγκεκριμένες περιοχές και χιόνια στα πολύ ορεινά.

Ειδικότερα, την Κυριακή θα έχουμε σύννεφα στο Αιγαίο και στην Εύβοια, ενώ στις περισσότερες περιοχές ηλιοφάνεια. Από τα δυτικά και από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μπόρες, όπως και στο νομό Φλώρινας και Καστοριάς.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά τους 17 βαθμούς στα βόρεια από 11 έως και 16 βαθμούς και στα νότια μέχρι 15 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 βαθμούς και στα ανατολικά έως 16 βαθμούς.

Από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει με έντονες συννεφιές και έτσι θα έχουμε βροχές σε Πελοπόννησο και ΒΔ τμήματα της χώρας. Την Τρίτη η αστάθεια μεγαλώνει και θα έχουμε βροχές από τη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την Στερεά, την Πελοπόννησο και τη ΝΔ Κρήτη.

Την Τετάρτη νέες βροχές θα έχουμε στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την αν. Στερεά, Αττική, αν. Πελοπόννησος και Κυκλάδες αλλά και στα νότια ορεινά της Κρήτης.

Πιο έντονα φαινόμενα θα έχουμε σε Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία και στη νότια Κρήτη με πολλές βροχές.

Την Πέμπτη και από το βράδυ θα έχουμε ισχυρές βροχές στη δυτική Ελλάδα και χιόνια στα ορεινά της χώρας πάνω από 1200 με 1400 μέτρα. Χιόνια στην κεντρική Ελλάδα θα πέσουν και κάτω από τα 1200 μέτρα.

Από 20/3 έως και 24/3 θα έχουμε στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας ξανά βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο Ιόνιο και στη δυτική Ελλάδα, όπως και στην Κρήτη. Την Πέμπτη πάντως θα έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο έως και 9 με 10 μποφόρ με την θερμοκρασία να πέφτει αισθητά.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

