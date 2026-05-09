Ιδιαίτερα επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα στην Κρήτη.

Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης αναμένεται από Δευτέρα.

Αρκετά επιβαρυμένη αναμένεται η ατμόσφαιρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Όπως αναφέρει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³.

Σύμφωνα με το AtmoHub το φαινόμενο θα παρουσιάσει προσωρινή εξασθένηση από αύριο, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση της μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, είναι:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Ήπειρος

Θεσσαλία

«Η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα συνέχισης του φαινομένου και τις επόμενες ημέρες», σημειώνει το AtmoHub και προσθέτει ότι η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται συνεχώς.

Πρόγνωση για σήμερα

Στα βόρεια, κυρίως ηπειρωτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι το απόγευμα από τα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 και στην βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.