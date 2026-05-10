Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν δύο οδηγοί μηχανών ενεπλάκησαν σε έντονη λογομαχία που κατέληξε σε ένοπλη επίθεση. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αλφείας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο δικυκλιστών πήρε γρήγορα επικίνδυνη τροπή, όταν ο ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον στο πόδι, τραυματίζοντάς τον. Στο όχημα του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα, η οποία δεν τραυματίστηκε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται, με την αστυνομία να εξετάζει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του.