Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που άγνωστος εισβάλλει σε μάντρα αυτοκινήτων στην Πάτρα και πυρπολεί όχημα.

Σε εμπρηστική ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που ξέσπασε σε μάντρα αυτοκινήτων στην Πάτρα τα ξημερώματα της Παρασκευής, 13/03.

Κάμερα ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης, όπως μεταδίδει το Patrapress.gr, κατέγραψε τον δράστη, ο οποίος αφού προσέγγισε την επιχείρηση με το σκούτερ του, πήδηξε την περίφραξη και περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό ένα αυτοκίνητο μάρκας BMW. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε λίγα μέτρα και πέταξε στο αυτοκίνητο φωτοβολίδα, με εκείνο να τυλίγεται στις φλόγες.

Στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών διεξάγουν έρευνα για τη ταυτοποίηση του δράστη. Στο σημείο επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, με άλλο ένα όχημα που ήταν δίπλα να παθαίνει σοβαρές ζημιές.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, με τις Αρχές να εικάζουν ότι το όχημα μπήκε στο στόχαστρο επειδή παρέμενε απούλητο για αρκετό καιρό.