Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Ντάρδεζα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ντάρδεζα Κερατέας, κοντά στην Παναγία Θεοσκέπαστη λίγο έξω από τον οικισμό, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά περίπου 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 9 πυροσβεστικών οχημάτων και πεζοπόρου τμήματος, ενώ καθοριστική υπήρξε και η συμβολή των 3 ελικοπτέρων που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των σπιτιών που βρίσκονται διάσπαρτα κοντά στο μέτωπο, καθώς οι άνεμοι και η ξηρή βλάστηση δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.

Πού εκδηλώθηκε το πύρινο μέτωπο

Πηγή: Αντώνης Βασιλικός

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

https://x.com/pyrosvestiki/status/2065088964852109473

Η μεγάλη κινητοποίηση έφερε αποτέλεσμα

Η φωτιά ξεκίνησε σε αγροτική έκταση και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της καύσιμης ύλης, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική για τον περιορισμό της. Με συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να την οριοθετήσουν, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς τον οικιστικό ιστό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρξε συνεχής επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις, ενώ οι δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο μέχρι την πλήρη ύφεση των εστιών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ η περιοχή παραμένει υπό παρακολούθηση.

Πηγή: Σωτήρης Ζευγούλης