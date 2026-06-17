Η Κατερίνα Λιόλιου πήρε το βραβείο για το «Λαϊκό Modern» στα MAD VMA 2026.

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή των MAD VMA 2026 και θέλησε να ευχαριστήσει με τον δικό της τρόπο το κοινό για την στήριξη και την δισκογραφική της εταιρεία.

Φέτος, για 23η χρονιά, ο μουσικός θεσμός επέστρεψε φέτος για να χαρίσει μοναδικές στιγμές με έντονους ρυθμούς, συγκινήσεις, μουσική και τραγούδια.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, παραμένει ο Θέμης Γεωργαντάς, ενώ φέτος στο πλευρό του βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε το παρών και παρέλαβε το βραβείο της για το «Λαϊκό Modern» μη μπορώντας να αποκρύψει την συγκίνησή της.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής βράβευσε την ερμηνεύτρια και αμέσως άρχισε να ακούγεται στα μεγάφωνα ο «Λογαριασμός».

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Η ίδια, μίλησε στο κοινό εμφανώς συγκινημένη: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ’ όλα εσάς. Όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι και τραγουδάω, το περισσότερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς, γιατί δημιουργήθηκε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου, τη δισκογραφική μου οικογένεια…».

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