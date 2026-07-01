Η Ραμόνα Βλαντή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Την δική της άποψη εξέφρασε η Ραμόνα Βλαντή σχετικά με τις εμφανίσεις των ελληνίδων τραγουδιστριών στη σκηνή των MAD VMA, φέρνοντας στο προσκήνιο την Ρία Ελληνίδου και την Κατερίνα Λιόλιου.

Οι σχετικές δηλώσεις προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου στον αέρα της εκπομπής «Breakfast@Star», μέσω των οποίων η Βλαντή μίλησε μεταξύ άλλων, για τα παιδιά της και τα νέα της επαγγελματικά σχέδια.

Μιλώντας αρχικά για την οικογένειά της, την μητρότητα και την συμμετοχή της στο «My Style Rocks», ανέφερε: «Ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά μου και νομίζω ότι έχω κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής… Καταρχάς τα παιδιά μου γελάνε γιατί μπορεί να με έχουν κριτικάρει αυτοί, αλλά εγώ τους έχω απαντήσει καλύτερα. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι εντελώς διαφορετική στην προσωπική μου ζωή από την τηλεοπτική περσόνα. Δεν τα νοιάζει τα παιδιά μου. Ξέρουν ποια είναι η μαμά τους».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις εμφανίσεις των φετινών MAD VMA εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην Κατερίνα Λιόλιου και την Ρία Ελληνίδου:

«Καταρχάς, ήμουν εκεί και τα είδα από κοντά. Είναι θλιβερό. Οι κυρίες που κάνουν συναυλίες και έχουν οικονομική άνεση. Ας πάρουμε ένα όνομα: Ρία Ελληνίδου. Πάρε έναν άνθρωπο, μην διαλέγεις μία ομάδα βάση της αισθητικής σου. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Πήγαινε κόντρα σε αυτό που αρέσει σε εσένα, γιατί αυτό που αρέσει εσένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ωραίο. Είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιου, δεν ήξερα αν ήταν καρναβάλι, τι ήταν; Με την πειρατίνα. Είναι κρίμα».

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