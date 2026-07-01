Το «ευχαριστώ» του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στο κλείσιμο της εκπομπής.

Το πρωί της Τετάρτης 1η Ιουλίου, η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ έριξε αυλαία, καθώς ολοκληρώθηκε η φετινή τηλεοπτική σεζόν για τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά.

Η πρωινή παρέα της δημόσιας τηλεόρασης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και ευχαρίστησε την ομάδα που στήριξε το project τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν την επιστροφή της μου τη νέα τηλεοπτική σεζόν σημειώνοντας ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει ξανά από τον Σεπτέμβρη.

Στο κλείσιμο της εκπομπής, ο Φώτης Σεργουλόπουλος αρχικά, πήρε το λόγο για να αναφέρει: «Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη σεζόν που πέρασε. Σήμερα λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη σεζόν 2025 – 2026. Περάσανε τα χρόνια. Θα τα ξανά πούμε πάλι το Σεπτέμβριο με μεγάλη χαρά θα σας ξανά συναντήσουμε, να περάσουμε άλλη μία χρονιά μαζί και να προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Από την μεριά της η Τζένη Μελιτά, ανέφερε χαμογελώντας: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, με το μεγάλο χειροκρότημα για εσάς που ήσασταν εδώ και τους συνεργάτες μας».

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Κλείνοντας τη φετινή σεζόν, ευχαρίστησαν τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και όσους τους στήριξαν: «Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που δούλεψε για αυτή την εκπομπή γιατί πραγματικά δεν γίνεται χωρίς όλους αυτούς… Καλό καλοκαίρι», κατέληξε ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

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