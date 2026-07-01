Η παρουσιάστρια μίλησε για τον επικείμενο γάμο της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει κανονικά στον ρόλο της παρουσιάστριας του GNTM, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ καμία ουσιαστική συζήτηση για αλλαγή στη θέση της.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», τόνισε ότι τα γυρίσματα του νέου κύκλου βρίσκονται ήδη περίπου στη μέση και ότι η παραγωγή εξελίσσεται πολύ θετικά. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξη πως η φετινή σεζόν θα έχει ακόμη καλύτερη πορεία από την προηγούμενη.

Η ίδια ανέφερε επίσης πως η συζήτηση γύρω από την παρουσίαση έχει λήξει από πέρσι, υπογραμμίζοντας ότι δεν την απασχολεί η όποια σύγχυση υπήρξε στο κοινό, καθώς για την ομάδα της όλα λειτουργούν ξεκάθαρα και οργανωμένα.

Κλείνοντας, μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να παντρευτεί την επόμενη χρονιά, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει ακόμη σε λεπτομέρειες όπως νυφικό ή προσκλητήρια. Περιέγραψε μάλιστα έναν απλό, ελληνικό γάμο, λέγοντας πως όλα θα γίνουν στην ώρα τους.

Ο νέος κύκλος του GNTM αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο.

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