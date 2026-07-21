Το «ευχαριστώ» της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για τις ευχές που δέχθηκε χθες για τη γιορτή της.

Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, γιόρτασε την ονομαστική της εορτή, καθώς η χθεσινή μέρα για την Ορθόδοξη εκκλησία, ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, φαίνεται πως γιόρτασε την ονομαστική της εορτή κάνοντας διακοπές σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου, ποζάροντας ανέμελη και χαμογελαστή στον φακό της κάμερας.

Μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε εικόνες από την ημέρα της στο νησί, στέλνοντας παράλληλα το δικό της «ευχαριστώ» σε όσους έσπευσαν να της ευχηθούν.

Όπως εξήγησε κάθε χρόνο τέτοια μέρα αισθάνεται τον κόσμο να είναι στο πλευρό της, γεγονός που της προκαλεί ιδιαίτερη χαρά.

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου.. σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια!! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί #nameday».

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας του GNTM, έχοντας αναλάβει το ρόλο της παρουσιάστριας και οικοδέσποινας. Στο πλευρό της θα έχει τον Λάκη Γαβαλά και τον Άγγελο Μπράτη, την Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Μπέττυ Μαγγίρα.