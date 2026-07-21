Η νέα φοιτητική εστία θα διαθέτει συνολικά 196 κλίνες σε 96 σύγχρονα δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές με αναπηρία.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία του του Παντείου Πανεπιστημίου ανοίγει με τη δημιουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας από την ίδρυσή του, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας και αναμένεται να παραδοθεί την Άνοιξη του 2027.

Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από την πρύτανη του Παντείου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το 42% του φυσικού αντικειμένου, μόλις 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Με επένδυση 13,6 εκατ. ευρώ: Το Πάντειο αποκτά την πρώτη φοιτητική εστία της ιστορίας του

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου, την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τη στατική του ενίσχυση, καθώς και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε συνολική επιφάνεια που υπερβαίνει τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε η λειτουργία της φοιτητικής σίτισης να συνεχιστεί απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, σε παρακείμενο χώρο του Πανεπιστημίου. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε το κτήριο να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές.

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196 κλίνες για τους φοιτητές

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του μία πλήρως σύγχρονη φοιτητική εστία, δυναμικότητας 196 κλινών, με 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για τη φιλοξενία φοιτητών με αναπηρία. Το κτίριο θα διαθέτει κοινόχρηστες κουζίνες σε όλους τους ορόφους, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων θα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας, ασφάλειας και συμπερίληψης.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», ενώ τον Μάιο του 2025 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου. Η «Ανάπλαση» ανέλαβε την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίησή του, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας το τεχνικό κενό που είχε οδηγήσει επί σειρά ετών σε διαδοχικές καθυστερήσεις.