Το Υπουργείο Παιδείας επενδύει στην ενίσχυση της άθλησης μέσα στο σχολείο και η καλλιέργεια μιας νέας αθλητικής κουλτούρας στους μαθητές.

Η έναρξη λειτουργίας των πρώτων Αθλητικών Σχολείων μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την έναρξη του πρώτου Sports & Tourism Summit, με θέμα «Αθλητισμός και Τουρισμός ως όχημα κοινωνικής ανάπτυξης». Όπως διευκρίνισε, η υλοποίηση του νέου θεσμού απαιτεί την κατάλληλη προετοιμασία, καθώς τα σχολεία που θα επιλεγούν θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών-αθλητών.

Η υπουργός εξήγησε ότι η έναρξη των Αθλητικών Σχολείων δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς η επιλογή των κατάλληλων σχολικών μονάδων αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία. Τα νέα σχολεία δεν θα λειτουργούν ως σχολεία της γειτονιάς, αλλά θα φιλοξενούν μαθητές που ασχολούνται εντατικά με τον αθλητισμό και χρειάζονται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις αυξημένες προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, διαθέτοντας αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία των νέων σχολείων. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αθλητικές ομοσπονδίες, ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαδικασία επιλογής των μαθητών. Όπως ανέφερε η υπουργός, τα κριτήρια εισαγωγής θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αθλητικές ομοσπονδίες, με στόχο την αξιοκρατική επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν στα Αθλητικά Σχολεία. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάζουν αποτελεσματικά τη σχολική εκπαίδευση με τις πολύωρες προπονήσεις και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα με τη δημιουργία των Αθλητικών Σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά και στην αναβάθμιση της φυσικής αγωγής στα σχολεία. Από τη σχολική χρονιά 2026-2027 περισσότερα από 4.500 σχολεία σε όλη τη χώρα θα εξοπλιστούν με νέο αθλητικό υλικό, όπως μπασκέτες, εξοπλισμό βόλεϊ και μπότσια, ενώ θα διατεθεί και εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της άθλησης μέσα στο σχολείο και η καλλιέργεια μιας νέας αθλητικής κουλτούρας στους μαθητές.

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Με τις πρωτοβουλίες αυτές, το Υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα υποστηρίζει τόσο τη σχολική επίδοση όσο και την αθλητική εξέλιξη των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη, την υγεία και την προώθηση των αξιών του αθλητισμού.