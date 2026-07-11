Στρατηγικός στόχος του ΥΠΑΙΘΑ είναι σε μια πενταετία να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια και η εκπαίδευση στη ναυαγοσωστική για όλους τους μαθητές άνω των 8 ετών.

Σημαντικές αλλαγές στο μάθημα της κολύμβησης στα Δημοτικά φέρνει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς από τη σχολική χρονιά 2026-2027 η υποχρεωτική διδασκαλία επεκτείνεται και στους μαθητές της Δ' Δημοτικού, πέρα από τη Γ' τάξη όπου εφαρμόζεται ήδη σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

Το σχολικό έτος 2025-2026 συνολικά 52.002 μαθητές συμμετείχαν στο μάθημα της κολύμβησης, αριθμός που ξεπερνά τον στόχο των 50.000 συμμετοχών που είχε θέσει το Υπουργείο. Η πορεία των τελευταίων ετών δείχνει σταθερή ανοδική τάση:

2023-2024: 35.369 μαθητές

2024-2025: 44.711 μαθητές

2025-2026: 52.002 μαθητές

Η συνεχής αύξηση επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το Υπουργείο, ότι το πρόγραμμα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αποδοχή από τη σχολική κοινότητα.

Ζαχαράκη: «Η κολύμβηση είναι πολύτιμη δεξιότητα ζωής»

Η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε την κολύμβηση βασική δεξιότητα για κάθε παιδί, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. «Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη. Όπως επισήμανε, το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει ουσιαστικά το πρόγραμμα, επεκτείνοντας τη διδασκαλία και στη Δ' Δημοτικού, ώστε περισσότερα παιδιά να αποκτούν από μικρή ηλικία γνώσεις κολύμβησης και βασικές δεξιότητες ασφάλειας στο νερό.

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Τι αλλάζει από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο μάθημα της κολύμβησης

Με το νέο πλαίσιο εφαρμογής προβλέπονται επέκταση της υποχρεωτικής διδασκαλίας και στη Δ' Δημοτικού, ορισμός Συντονιστή Κολύμβησης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες για δωρεάν μεταφορά των μαθητών και χρήση κολυμβητηρίων, αναλογία ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής ανά δέκα μαθητές, καλύτερος προγραμματισμός των αναγκών πριν από κάθε σχολική χρονιά και πρόβλεψη για συμμετοχή όλων των μαθητών, με υποστήριξη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής όπου απαιτείται. Στόχος είναι η οργάνωση του μαθήματος να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια.

270 καθηγητές και νέα επιμόρφωση

Σήμερα το πρόγραμμα υλοποιείται από 270 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Από τον Σεπτέμβριο θα συμμετάσχουν και σε νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ναυαγοσωστικής και ασφάλειας στο νερό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα, το πρόγραμμα ενισχύεται και μέσω συνεργασιών με φορείς όπως ο οργανισμός Safe Water Sports, ενώ η Arena Greece προχώρησε σε δωρεά 5.000 σετ κολύμβησης για τις ανάγκες των μαθητών.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια όλοι οι μαθητές ηλικίας άνω των οκτώ ετών να αποκτούν βασικές δεξιότητες κολύμβησης, ασφάλειας στο νερό και ναυαγοσωστικής. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση της φυσικής άσκησης, αλλά και την καλλιέργεια γνώσεων που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες για την ασφάλεια των παιδιών μέσα και γύρω από το υδάτινο περιβάλλον.