Η πρώτη χώρα στη λίστα με τις περιοχές «εξαιρετικής ποιότητας» για κολύμβηση είναι η Κύπρος.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ελλάδα σσε ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το 97,1% των περιοχών κολύμβησης στη χώρα κρίθηκε ως «εξαιρετικής ποιότητας».

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Κύπρος με ποσοστό 100%. Παράλληλα, το 85% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της ΕΕ, ενώ το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση.

Ποσοστά άνω του 95% σημειώνουν επίσης η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ποιότητα των παράκτιων υδάτων παραμένει υψηλότερη από εκείνη των εσωτερικών υδάτων. Σε επίπεδο ΕΕ, το 88% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως άριστες, έναντι 78% των ποταμών και λιμνών.

Συνολικά στην Ευρώπη, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα μόλις το 1,5% των περιοχών χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκούς ποιότητας. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που καταγράφουν σημαντικά ποσοστά υδάτων ανεπαρκούς ποιότητας.

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Ο ΕΟΠ αποδίδει τη βελτίωση των τελευταίων δεκαετιών στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ύδατα, στις επενδύσεις για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ