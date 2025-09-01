Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές

Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές Φωτογραφία: Jan Haerer from Pixabay
Πώς θα γίνονται τα μαθήματα κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία, ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν και με ποιες προϋπόθεσεις.

Καλά τα νέα για τους μαθητές Δημοτικού καθώς η επιστροφή στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει αλλαγές στο μάθημα της κολύμβησης. Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη το μάθημα της κολύμβησης επεκτείνεται πέραν της Γ και στην Δ Δημοτικού δίνοντας στους 10χρονους μαθητές την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά της κολύμβησης από μικρά. Η απόφαση πάρθηκε καθώς κάθε χρόνο η χώρα καταγράφει σημαντικό ποσοστό πνιγμών. Πρόθεση και επιδίωξη του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας είναι οι μαθητές από την πρωτοσχολική τους ηλικία να ασχοληθούν με την κολύμβηση και παράλληλα να ενημερωθούν για το πώς θα είναι ασφαλή στο νερό.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, από τον ερχόμενο Νοέμβριο η κολύμβηση γίνεται πλέον επίσημο μέρος της εκπαίδευσης για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Τα μαθήματα θα οργανώνονται σε κύκλους δέκα δίωρων ανά τρίμηνο, με μικρές ομάδες, αυστηρή αναλογία δασκάλου και μαθητών και πρόσθετα μέτρα επιτήρησης, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να απολαμβάνει με ασφάλεια τα οφέλη του αθλήματος.

Το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης συνδυάζει την απόκτηση βασικών γνώσεων τεχνικής διαφόρων κολυμβητικών στυλ, την ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικών στοιχείων για την απόλαυση στο νερό μέσα από παιγνιώδη μάθηση και παράλληλα την ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την ασφάλειά τους στο νερό. Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά κολυμβητήρια με δωρεάν μεταφορά των μαθητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Παιδεία
Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Παιδεία
Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Παιδεία

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Kολύμβηση και ναυαγοσωστική: Οι νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές των Δημοτικών

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι το μάθημα της κολύμβησης από τη φετινή σχολική χρονιά θα εμπλουτιστεί με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής για να εμπεδωθεί από νωρίς στους μαθητές η σημασία της ασφάλειας στο νερό. Η προσθήκη της ναυαγοσωστικής θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μαθητών εντός νερού και παράλληλα θα τους βοηθήσει ώστε να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες ή επείγουσες καταστάσεις σε θάλασσα και πισίνα. Ουσιαστικά, στο ήδη υπάρχον μάθημα θα προστεθεί θεωρητική ενημέρωση, επίδειξη διάσωσης, βασικές δεξιότητες αυτοπροστασίας και πρώτων βοηθειών.

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να αναλάβουν την κολύμβηση στα Δημοτικά

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως υποβάλουν
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, αίτηση για διάθεση (μερική ή ολική), προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο
πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ειδικότητα στην κολύμβηση ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,
β. κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κολύμβησης ή αθλημάτων υγρού στίβου,
εγκεκριμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,
γ. έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης κατά την διάρκεια των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό εκ περιτροπής
ανάλογα με τις ανάγκες τους μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 05-09 2025.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και οι Συντονιστές Κολύμβησης καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη έναρξη του διδακτικού αντικειμένου
της κολύμβησης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν ήδη διατεθεί/τοποθετηθεί οι μόνιμοι/αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και
εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι:

α. Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος της κολύμβησης έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι
ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης.

β. Οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στον χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

γ. Ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
είναι ένας (1) εκπαιδευτικός ανά δέκα (10) μαθητές/τριες. Για τους απασχολούμενους στη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτικών ανά μαθητή/τρια, αλλά αυτός
καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών που διδάσκονται το αντικείμενο της κολύμβησης με απόφαση της οικείας σχολικής μονάδας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του
αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

δ. Με ευθύνη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) και των
Συντονιστών Κολύμβησης κρίνεται απαραίτητο να προγραμματιστεί ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για την υλοποίηση του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, οι μαθητές/τριες της σχολικής
μονάδας θα πρέπει να συνοδεύονται κατά τη μετακίνησή τους από και προς το κολυμβητήριο από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, από τον
εκπαιδευτικό της τάξης.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Πανελλήνιες 2026: Άλλαξαν οι ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές της Αστυνομίας

Παιδεία
Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Ανατροπή με τα μαθήματα στα σχολεία την 26η Σεπτεμβρίου

Παιδεία
Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Σχολεία 2025-2026: Πότε ολοκληρώνεται το πρώτο τρίμηνο και πότε το πρώτο τετράμηνο

Παιδεία
Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και πότε η πρώτη αργία της νέας χρονιάς

Παιδεία

NETWORK

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr
Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

healthstat.gr
Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

healthstat.gr