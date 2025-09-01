Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει από φέτος στη διδασκαλία, η ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές

Πώς θα γίνονται τα μαθήματα κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία, ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν και με ποιες προϋπόθεσεις.

Καλά τα νέα για τους μαθητές Δημοτικού καθώς η επιστροφή στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει αλλαγές στο μάθημα της κολύμβησης. Με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη το μάθημα της κολύμβησης επεκτείνεται πέραν της Γ και στην Δ Δημοτικού δίνοντας στους 10χρονους μαθητές την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά της κολύμβησης από μικρά. Η απόφαση πάρθηκε καθώς κάθε χρόνο η χώρα καταγράφει σημαντικό ποσοστό πνιγμών. Πρόθεση και επιδίωξη του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας είναι οι μαθητές από την πρωτοσχολική τους ηλικία να ασχοληθούν με την κολύμβηση και παράλληλα να ενημερωθούν για το πώς θα είναι ασφαλή στο νερό.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, από τον ερχόμενο Νοέμβριο η κολύμβηση γίνεται πλέον επίσημο μέρος της εκπαίδευσης για τους μαθητές της Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Τα μαθήματα θα οργανώνονται σε κύκλους δέκα δίωρων ανά τρίμηνο, με μικρές ομάδες, αυστηρή αναλογία δασκάλου και μαθητών και πρόσθετα μέτρα επιτήρησης, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να απολαμβάνει με ασφάλεια τα οφέλη του αθλήματος.

Το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης συνδυάζει την απόκτηση βασικών γνώσεων τεχνικής διαφόρων κολυμβητικών στυλ, την ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικών στοιχείων για την απόλαυση στο νερό μέσα από παιγνιώδη μάθηση και παράλληλα την ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την ασφάλειά τους στο νερό. Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά κολυμβητήρια με δωρεάν μεταφορά των μαθητών.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Kολύμβηση και ναυαγοσωστική: Οι νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές των Δημοτικών

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι το μάθημα της κολύμβησης από τη φετινή σχολική χρονιά θα εμπλουτιστεί με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής για να εμπεδωθεί από νωρίς στους μαθητές η σημασία της ασφάλειας στο νερό. Η προσθήκη της ναυαγοσωστικής θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μαθητών εντός νερού και παράλληλα θα τους βοηθήσει ώστε να μάθουν πώς να ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες ή επείγουσες καταστάσεις σε θάλασσα και πισίνα. Ουσιαστικά, στο ήδη υπάρχον μάθημα θα προστεθεί θεωρητική ενημέρωση, επίδειξη διάσωσης, βασικές δεξιότητες αυτοπροστασίας και πρώτων βοηθειών.

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να αναλάβουν την κολύμβηση στα Δημοτικά

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως υποβάλουν

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, αίτηση για διάθεση (μερική ή ολική), προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο

πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και

Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ειδικότητα στην κολύμβηση ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,

β. κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κολύμβησης ή αθλημάτων υγρού στίβου,

εγκεκριμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

γ. έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης κατά την διάρκεια των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό εκ περιτροπής

ανάλογα με τις ανάγκες τους μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 05-09 2025.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και οι Συντονιστές Κολύμβησης καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη έναρξη του διδακτικού αντικειμένου

της κολύμβησης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν ήδη διατεθεί/τοποθετηθεί οι μόνιμοι/αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και

εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι:

α. Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος της κολύμβησης έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι

ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης.

β. Οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στον χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

γ. Ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

είναι ένας (1) εκπαιδευτικός ανά δέκα (10) μαθητές/τριες. Για τους απασχολούμενους στη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτικών ανά μαθητή/τρια, αλλά αυτός

καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών που διδάσκονται το αντικείμενο της κολύμβησης με απόφαση της οικείας σχολικής μονάδας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του

αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

δ. Με ευθύνη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) και των

Συντονιστών Κολύμβησης κρίνεται απαραίτητο να προγραμματιστεί ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για την υλοποίηση του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Επίσης, οι μαθητές/τριες της σχολικής

μονάδας θα πρέπει να συνοδεύονται κατά τη μετακίνησή τους από και προς το κολυμβητήριο από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, από τον

εκπαιδευτικό της τάξης.

