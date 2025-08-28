Games
Παιδεία

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Σχολεία: «Καμπανάκι» του Υπουργείου για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού
Μετά τον αγιασμό στα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές θα μπουν σε τροχιά διαβάσματος.

Από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία και αρχίζουν τις απαραίτητες προετοιμασίες ούτως ώστε όλα να είναι έτοιμα την 11η του μήνα για τον αγιασμό που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου από την 1η Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γίνονται όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, καθώς και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου.

Ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου τελείται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Παιδεία
Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Παιδεία
Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Σχολεία: Πότε θα γίνει ο αγιασμός το 2025 – Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Παιδεία

Τι ισχύει για τις εργασίες στο σπίτι για τους μαθητές Δημοτικού

Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα μπουν σε τροχιά διαβάσματος και σχολικής ρουτίνας καθώς θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου οι παραδόσεις μαθημάτων. Αναμένεται τις προσεχείς μέρες να δοθεί από πλευράς Υπουργείου η εγκύκλιος που θα ορίζει την λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και θα καθορίζει όλους τους όρους που αφορούν τη σχολική ζωή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας. Μεταξύ άλλων θα υπάρχει η απαραίτητη μνεία για τις εργασίες κατ' οίκον και την σχετική σύσταση προς τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα πρέπει να τις διαχειρίζονται. Σύμφωνα με τα ισχύοντα των τελευταίων ετών «οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αναφορικά με τις κατ’ οίκον εργασίες, λαμβάνουν υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγεται το πλήθος των εργασιών, οι οποίες δε συμβάλλουν στην ποιοτική πρόσληψη της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και σίγουρα δεν υποβοηθούν τον/την μαθητή/τρια στην οικοδόμηση τόσο των κατώτερων (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) όσο και των ανώτερων (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) βαθμίδων της γνωστικής ταξινομίας.Επισημαίνεται ότι οι φωτοτυπημένες εργασίες πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.»

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Σχολεία: Με 13 μέρες μαθημάτων ξεκινά η σχολική χρονιά

Παιδεία
Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Ανοίγουν τα σχολεία 2025 - Τι ώρα θα σχολάνε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Παιδεία
Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Η Δράμα απέκτησε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές

Παιδεία
Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Σχολεία: «Το Υπουργείο Παιδείας μας κοροϊδεύει», το ξέσπασμα αναπληρώτριας

Παιδεία

