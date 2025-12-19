«Η εταιρεία υποβάλλεται σε συστηματική απαξίωση με φόντο το ξεπούλημα, ενώ κυβερνητικά στελέχη φωτογραφίζονται στα εγκαίνια ανταγωνιστών», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν κλείνουν υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια για ενοίκια μόλις 270 ευρώ, ενώ τα κεντρικά γραφεία κοστίζουν 180.000 ευρώ τον μήνα και πάνω από 300.000 ευρώ δαπανώνται για έπιπλα και διακόσμηση, δεν πρόκειται για εξυγίανση. Πρόκειται για επίδειξη εξουσίας πάνω στο δημόσιο χρήμα. Τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν. Υπονομεύτηκαν. Υπονομεύτηκαν όταν το κράτος δεν διασφάλισε την καθολική υπηρεσία που όφειλε να προσφέρει στον πολίτη. Όταν άνοιξε ανεξέλεγκτα η στρόφιγγα των απευθείας αναθέσεων: 50.000.000 ευρώ (!) δόθηκαν για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες. Και όταν γαλάζια κομματικά στελέχη με κεντρικό πολιτικό ρόλο, βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, έλαβαν συνολικά 836.000 ευρώ από τη διοίκηση του οργανισμού», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι τέσσερις ημέρες αφού αποφασίστηκε το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, δαπανήθηκαν 461.000 ευρώ για ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη ευθύνης στελεχών της διοίκησης. Και το πάρτι συνεχίζεται: 3.000 ευρώ διατέθηκαν για εικόνες, 18 μέρες μετά την απόφαση για το λουκέτο. Όλα αυτά, ενώ ξεδιπλωνόταν το σχέδιο "εξυγίανσης" της εταιρείας!

»Την ίδια στιγμή, η ταχυδρομική αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς. Τα ΕΛΤΑ χάνουν μερίδιο όχι γιατί "μίκρυνε η πίτα", αλλά διότι κάποιοι φρόντισαν να τη μοιράσουν αλλού. Η εταιρεία υποβάλλεται σε συστηματική απαξίωση με φόντο το ξεπούλημα, ενώ κυβερνητικά στελέχη φωτογραφίζονται στα εγκαίνια ανταγωνιστών. Υπουργοί δηλώνουν ανήξεροι εκ των υστέρων, αλλά είναι βέβαιο πως γνώριζαν εκ των προτέρων.

»Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου: δημόσιο χρήμα με αδιαφάνεια, ιδιωτικά συμφέροντα άνευ ορίων, κοινωνικό κόστος χωρίς ίχνος ντροπής.

»Τα ΕΛΤΑ ήταν η τελευταία επαφή του πολίτη με το κράτος. Όταν κρίσιμης σημασίας οργανισμοί μετατρέπονται σε εργαλείο πελατειακών εξυπηρετήσεων, η περιφέρεια πληρώνει τον λογαριασμό. Αυτό η κοινωνία δεν το ανέχεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Ύστερα από δεκαπέντε χρόνια διαδοχικών κρίσεων, οι πολίτες περίμεναν ότι το πολιτικό σύστημα θα είχε αλλάξει νοοτροπία. Η υπόθεση των ΕΛΤΑ δείχνει ότι αυτό δεν συνέβη.

»Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετανόητη σε ρουσφετολογικές και πελατειακές λογικές, που οδηγούν στην κατασπατάληση των φόρων του ελληνικού λαού.

»Οι πολίτες απαιτούν οριστικό τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι έγινε, δεν ήταν "λάθος πολιτική". Ήταν επιλογή», καταλήγει η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

{https://x.com/androulakisnick/status/2001962046745882822?s=20}