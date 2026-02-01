Το άρθρο του Στέργιου Καλπάκη στην εφημερίδα δεν ήταν παρά η αρχή.

Στις διεργασίες που καταγράφονται στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς διαφαίνεται ότι το «Καρφί» θέλει να διαδραματίσει έναν προωθητικό ή και πιο ενοποιητικό ρόλο.

Παρότι η εφημερίδα παραδοσιακά είναι ταυτισμένη με το ΠΑΣΟΚ, οι προσεκτικοί αναγνώστες του έχουν διαπιστώσει πως εδώ και καιρό είναι ανοιχτή σε όλα τα ρεύματα του προοδευτικού χώρου.

Τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας, το κύριο άρθρο αλλά και η αρθρογραφία είναι στην κατεύθυνση των ευρύτερων συνεργασιών, πηγαίνοντας, ουσιαστικά, ένα βήμα πάρα πέρα τις θέσεις που εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο οποίος, για τους γνωρίζοντας, έχει την απόλυτη στήριξη της εφημερίδας, με τον εκδότη του «Καρφιού» Ανδρέα Παπαδόπουλο να είναι προσωπικός φίλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και να τον υποστηρίζει διαχρονικά.

Το «Καρφί», ωστόσο, διαφαίνεται πως έχει «διαβάσει» το κλίμα στον κόσμο της κεντροαριστεράς σε συνδυασμό με τη βούληση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας να υπάρξει πολιτική αλλαγή, η οποία, εκ των πραγμάτων περνάει μέσα από τις προοδευτικές συμμαχίες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν πέρασε απαρατήρητο το πρωτοσέλιδο της προηγούμενης εβδομάδας υπέρ της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και το σχετικό άρθρο του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη που φιλοξενείται σήμερα στο «Καρφί», όπως επίσης και κεντρικού στελέχους του ΠΑΜΕ για τα εργατικά ζητήματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διεύθυνση του «Καρφιού» έχει σχεδιάσει να φιλοξενήσει το επόμενο διάστημα άρθρα και συνεντεύξεις όλων των κορυφαίων παραγόντων της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ενώ έχουν χαμηλώσει ακόμα και οι τόνοι της κριτικής προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν στους «αγαπημένους» της εφημερίδας.

Β.Σκ.