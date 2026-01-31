Γιατί στελέχη κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στοχοποιούν τον Δήμαρχο Αθηναίων!

Σκηνικό εξαναγκασμού του Χάρη Δούκα σε έξοδο από το ΠΑΣΟΚ ή και διαγραφής του από αυτό εφόσον δεν σταματήσει τις διαφοροποιήσεις του στήνεται στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ «τροχιοδεικτικές βολές» ρίχνονται και προς την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου.

Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκ των εμπίστων στελεχών του προέδρου του κόμματος, ο Σταύρος Τζεδάκης κατηγορεί ευθέως τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι «υπονομεύει καθαρότατα και απροκάλυπτα τον Πρόεδρο και βέβαια κάνει μεγάλη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφής του.

Παράλληλα επιτίθεται στην ΜRB και την OPINION για τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ και το Dnews αντίστοιχα. Ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον του Δημάρχου Αθηναίων είναι και ο βουλευτής Ρεθύμνου και στενός φίλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης, καλώντας τον Χάρη Δούκα «να ασχοληθεί περισσότερο με τον Δήμο Αθηναίων» καθώς επιμένοντας για έκδοση ψηφίσματος από το Συνέδριο για μη συνεργασία με τη ΝΔ «συνεχίζει την εσωστρέφεια», ενώ κριτική ασκεί και το παλαιό στέλεχος Γιάννης Σουλαδάκης. Την ίδια στιγμή στο στόχαστρο μπαίνει και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος ήταν αυτός που έθεσε το θέμα με τη «βελόνα που δεν ξεκολλάει».

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΖΕΔΑΚΗ (ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ Φ/Β)

Βλεπουμε τις τελευταιες μερες ολο το συστημα να εχει αναλαβει εργολαβια την αποδομηση του ΠΑΣΟΚ και του Προεδρου του...Ειδαμε μια δημοσκοπηση της MRB που ριχνει το ΠΑΣΟΚ μιση μοναδα και να ανεβαζει την Πλευση Ελευθεριας 4 μοναδες. Αληθεια τι συνταρακτικο εγινε το διαστημα απο την προηγουμενη μετρηση για να παρει η Ζωη 4 μοναδες πανω?

Φαινεται οτι δεν τους βγαινει ο Τσιπρας,δεν τους βγαινει η Καρυστιανου και σου λεει να φουσκοσουμε την Ζωη και να παρουσιαζει η κυβερνηση το διπολο Μητσοτακης η Χαος.

Δυστυχως ομως εκτος απο το μιντιακο συστημα και τους ολιγαρχες που προσπαθουν με καθε τροπο να εξαφανισουν το ΠΑΣΟΚ και τον Προεδρο απο τον χαρτη,συμμετεχουν στην εργολαβια και καποιοι εντος του κοματος.

Ενας απο αυτους ειναι και ο Δημαρχος Αθηναιων ο οποιος υπονομευει καθαροτατα και απροκαλυπτα τον Προεδρο και βεβαια κανει μεγαλη ζημια στο ΠΑΣΟΚ.Δεν εχει βγαλει ολο αυτο το διαστημα μετα τις εσσωκοματικες μια θετικη αναρτηση για το ΠΑΣΟΚ,μονο αναρτησεις εσωστρεφειας.

Εχει βρει τωρα την καραμελα και περνει σβαρνα τα καναλια και λεει για το ψηφισμα στο συνεδριο να παρει αποφαση οτι δεν προκειται να συνεργαστει το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ.

Δεν το κανει τυχαια ,δημιουργει με αυτον τον τροπο προβληματισμο στους ψηφορους του ΠΑΣΟΚ και σε αυτους που ειναι προς το κεντρο γιατι σου λενε αυτοι θα μας πανε με τον Τσιπρα και την Κωνσταντοπουλου αρα να παμε στον Μητσοτακη αλλα και στους ποιο αριστερους που σου λενε με τα λεγομενα του Δουκα οτι το ΠΑΣΟΚ υπαρχει περιπτωση να συγκυβερνησει ξανα με την ΝΔ οποτε δημιουργει δυσκολια στην συσπειρωση τους, προς το ΠΑΣΟΚ.

Συντροφε Δουκα ο Νικος Ανδρουλακης ειναι ενας υπευθυνος και αξιοπιστος πολιτικος και εχει πει ξακαθαρα την γραμμη του κομματος που νομιζω συμφωνουν ολοι,αυτονομη πορεια να κερδισουμε εστω και μια ψηφο την ΝΔ και να συνεργαστουμε με τα προδευτικα κομματα ωστε να στειλουμε την ΝΔ στην αντιπολιτευση.Εαν ειναι η ΝΔ πρωτη εχει ξεκαθαρισει οτι δεν θα συμμετεχει το ΠΑΣΟΚ στην κυβερνηση.

Εσυ συντροφε Δουκα καλο θα ηταν να κανεις ενα ψηφισμα στο Δημο Αθηναιων για να μην συνεργαζεσαι με τα φιλοκυβερνητικα μεσα οπως με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ που δεν προλαβε να τελειωσει η πολιτικη γραμματεια και κυκλοφορουσαν οι εσωστρεφεις σου δηλωσεις εκει,αλλα και με την OPINION που ταχα μου εκανε δημοσκοπηση για το εσωτερικο του ΠΑΣΟΚ με ερωτησεις τα ιδια πραγματα που λες καθε μερα, για το ψηφισμα την στρατηγικη κτλ. με μονο στοχο την αποδομηση του Προεδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ειναι αμαρτια καποιοι μεσα στον χωρο να θολωνουν το προγραμμα μας,τις θεσεις μας που ειναι τεκμηριωμενες κοστολογημενες,ενα προγραμμα που εχει καταθεσει το ΠΑΣΟΚ για το κρατος δικαιου,την μειωση των κοινωνικων ανισοτητων,την ενισχυση του κοινωνικου κρατους και την αυξηση της παραγωγης.

Συντροφοι και συντροφισσες τον Νικο Ανδρουλακη προσπαθουν τα συμφεροντα να τον μειωσουν και να τον αποδομησουν γιατι δεν τον κανουν οτι θελουν,αυτην ειναι η πασα αληθεια,θελουν καποιον τον οποιο να τον τραβανε απο το αυτι και να τον πηγαινουν οπου θελουν και να εξυπηρετει τις δουλειες τους.

Οφειλουμε λοιπον ολοι μας να στηριξουμε τον Προεδρο μας και το ΠΑΣΟΚ και ενοψει του συνεδριου αλλα και στο δρομο προς στις Εθνικες Εκλογες για να υπαρξει η σλλαγη που χρειαζεται η πατριδα μας...

ΟΛΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΧΝΑΡΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ

Χριστοφιλέα: Δηλαδή έχετε αποφασίσει και δεν θα μπει καν σε ψήφισμα; γιατί, γιατί το φέρνει ο κύριος Δούκας; Ότι να ψηφίσει το συνέδριο πως ό,τι και να γίνει μετά τις εκλογές, εάν δεν σχηματίζεται κυβέρνηση με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να συνεργαστείτε. Αυτό το έχετε αποφασίσει δηλαδή;

Χναρης: Κοιτάξτε, έχει ξεκαθαριστεί αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί γι' αυτό λέμε και ότι η χώρα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ξαναλέω, πολιτική αλλαγή με συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται.

Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος της Αθήνας. Όντως, μπορεί να λέει την άποψή του, αλλά το να βγαίνει κάθε μέρα και να λέει για μια πρόταση η οποία πρέπει να συζητηθεί στο συνέδριο και η οποία έχει απαντηθεί από τον Πρόεδρο, δεν κάνει καλό ούτε στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα περιμένει λύσεις, ούτε στον ίδιο, αλλά ούτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί συνεχίζεται αυτή μια εσωστρέφεια η οποία δεν είναι... η οποία ξεφεύγει από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία θέλει ο κόσμος, θέλει να ακούσει τις λύσεις που προτείνει η παράταξή μας.

Δημοσιογράφος: Μάλιστα. Άρα να ασχοληθεί περισσότερο με τον Δήμο, λέτε.

Χναρης: Αυτό ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα κατατεθειμένο. Το παρουσίασε ο Πρόεδρός μας στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα έχουμε υποχρέωση όλοι μας να μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος αυτό θα αξιολογήσει, γιατί έχει και απαιτήσεις αλλά και μεγάλες προσδοκίες από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει και στελέχη και πρόγραμμα.