Εφόσον επιβεβαιωθεί, η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί θα είναι η μεγαλύτερη στρατηγική επιτυχία του Ισραήλ, έπειτα από το πλήγμα που σκότωσε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου.

Γνωστός επί δεκαετίες ως μετριοπαθής και πραγματιστής, ο Αλί Λαριτζανί είναι γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και ένας εκ των βασικών διαμορφωτών της στρατηγικής του Ιράν εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου.

Γεννημένος το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, ο Λαριτζανί ανήκει σε μια ισχυρή πολιτική δυναστεία που είχε περιγραφεί από το περιοδικό Time ως οι «Κένεντι του Ιράν».

Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος θρησκευτικός λόγιος και, σε ηλικία 20 ετών, ο Λαριτζανί παντρεύτηκε τη Φαριντέ Μοταχάρι, κόρη στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Σε αντίθεση με πολλούς συνομηλίκους του, είχε κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο – και συγκεκριμένα πτυχίο στα Μαθηματικά και την Επιστήμη Υπολογιστών, πριν ολοκληρώσει διδακτορικό στη δυτική φιλοσοφία με επίκεντρο τον Ιμάνουελ Καντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την επανάσταση του 1979, ο Λαριτζανί εντάχθηκε στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) πριν περάσει στην κυβέρνηση, υπηρετώντας ως υπουργός Πολιτισμού και αργότερα ως επικεφαλής του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού IRIB.

Το 2005 έγινε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – θέση από την οποία παραιτήθηκε το 2007.

Εξελέγη στο Κοινοβούλιο το 2008 και υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής για τρεις διαδοχικές θητείες, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της έγκρισης της πυρηνικής συμφωνίας του 2015.

Ο Λαριτζανί επέστρεψε στη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας τον Αύγουστο του 2025, ως κεντρική προσωπικότητα στην ηγεσία του Ιράν.

Όπως σημειώνει το Al Jazeera, η εκτίμηση των Ισραηλινών είναι ότι ο Λαριτζανί ενεργούσε στη συγκεκριμένη συγκυρία ως το πρόσωπο με την ύψιστη εξουσία – αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Η δολοφονία του Λαριτζανί εκτιμάται πως θα καθιστούσε δυσκολότερη την επικοινωνία των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών με την πολιτική ηγεσία του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Λαριτζανί έχει δολοφονηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το καθεστώς έχει καταρρεύσει.

Το Ιράν διαθέτει ένα σύστημα διακυβέρνησης που βασίζεται σε πολλούς δρώντες, οι οποίοι λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν παρά τη δολοφονία του Χαμενεΐ και άλλων ανώτερων αξιωματούχων.

Σε κάθε περίπτωση, η φερόμενη δολοφονία θα γιορταστεί πράγματι στο Ισραήλ ως μια μεγάλη στρατηγική επιτυχία.

