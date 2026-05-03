Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα πρέπει να κρατήσει αυτή την αγωνιστική νοοτροπία και στα επόμενα παιχνίδια, ώστε να κλείσει τη σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του μετά το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ακόμη και παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα.

Όπως ανέφερε, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε νωρίς με δέκα παίκτες, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, δημιούργησαν ευκαιρίες και στάθηκαν ανταγωνιστικά απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο που διεκδικεί το πρωτάθλημα.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν θετική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην αφοσίωση και τη μαχητικότητα των παικτών, επισημαίνοντας πως με βάση την απόδοση θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:

«Είμαι ικανοποιημένος με όλους όσους ήταν στο γήπεδο. Παίζαμε με δέκα παίκτες από νωρίς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Προσπάθησαν πολύ οι παίκτες μας, τα έδωσαν όλα, αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε, είχε και ο αντίπαλος, αλλά με δέκα παίκτες είχαμε ευκαιρίες. Η ΑΕΚ παίζει για τον τίτλο».

Για όσα θέλει να δει στα επόμενα παιχνίδια και για την ψυχολογία: «Ελπίζουμε να δούμε την ίδια αφοσίωση, και με έντεκα παίκτες.

Η ομάδα έχει δουλέψει πολύ όλη τη σεζόν για να βρεθεί εδώ και πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα έχουν πετύχει αυτοί οι παίκτες με όλες τις δυσκολίες αυτή τη σεζόν.

Ελπίζουμε να πάρουμε ψυχολογία με όλη αυτή την αφοσίωση για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιχνίδια που απομένουν».