Ο Όσμαν έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και ο Ντέιβις έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό.

Σε μία συκλονιστική αναμέτρηση, η οποία οδηγήθηκε στην παράταση, ο Παναθηναϊκός με buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις επικράτησε της Βαλένθια με σκορ 105-107 και έκανε το 2-0 στη σειρά.

Η Βαλένθια μπήκε δυνατά και προηγήθηκε νωρίς με 11-4, όμως οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά (23-24), έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα στις βολές (9/9) και κυριαρχία στα ριμπάουντ. Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφτασε έως και το +6 (28-34), αλλά οι Ισπανοί απάντησαν με σερί 18-7 για να περάσουν μπροστά (46-41).

Η ελληνική ομάδα αντέδρασε ξανά πριν το ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα (48-49), με κορυφαίο τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος είχε 16 πόντους στο πρώτο μέρος. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με πολύ καλά ποσοστά (13/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 11/11 βολές), 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι παρέμεινε ντέρμπι, με συνεχόμενα σερί εκατέρωθεν. Η Βαλένθια προηγήθηκε 69-62, όμως ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους 12-2 και πέρασε μπροστά (71-74), διατηρώντας το προβάδισμα σε κρίσιμα σημεία, με καθοριστική συμβολή τόσο του Χέιζ-Ντέιβις όσο και του Ναν, ενώ το 95-95 της κανονικής διάρκειας διαμόρφωσε ο Οσμάν με ένα τρελό τρίποντο.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στο έξτρα 5λεπτο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίθεση ενώ το σκορ βρισκόταν στο 105-105. Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε την μπάλα και ευστόχησε στο κρίσιμο δίποντο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» δύο φορές την έδρα της Βαλένθια και είναι πλέον το φαβορί για την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας. Το Game 3 της σειράς θα γίνει την Τετάρτη 06/05 στο T-Center, το οποίο αναμένεται να «βράζει».

Τα highlights

{https://www.youtube.com/watch?v=sgD4dx7SbH8}