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Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την αναμόρφωση του ρόστερ του.

Αλλαγές ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά την έλευση του Γιάκουμπ Νίστρουπ φιλοδοξεί να επανέλθει στις εντός συνόρων επιτυχίες, έπειτα από μία απογοητευτική σεζόν.

Εμφανές είναι το ξεκαθάρισμα που γίνεται στο ρόστερ του «τριφυλλιού», καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε με μία σειρά αναρτήσεων τους πέντε παίκτες που αποτελούν παρελθόν από την ομάδα.

Γιάννης Κώτσιρας

Το συμβόλαιο του 33χρονου δεξιού μπακ ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι και οι πράσινοι αποφάσισαν να μην το ανανεώσουν.

Ο Γιάννης Κώτσιρας κατέκτησε δύο τίτλους με την πράσινη φανέλα, τα δύο Κύπελλα, το 2021/22 και το 2023/24.

Με την πράσινη φανέλα αγωνίστηκε από την περίοδο 2021/22 και πραγματοποίησε 156 εμφανίσεις, χωρίς να σκοράρει.

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Φίλιπ Τζούρισιτς

Ο Τζούριτσιτς έφτασε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και με τον Παναθηναϊκό σε τρεις σεζόν πραγματοποίησε 115 εμφανίσεις, σκοράροντας 20 γκολ.

«Σ’ ευχαριστούμε για όλα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Η συνεισφορά σου στο κλαμπ επεκτείνεται και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Ένας πραγματικός ηγέτης, ένας σεβάσμιος αρχηγός και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος», ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ.

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Αλμπάν Λαφόντ

Ο 27χρονος Ιβοριανός τερματοφύλακας αγωνιζόταν με τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού και επιστρέφει στη Νάντ.

«Σε ευχαριστούμε για όλα Αλμπάν, σου ευχόμαστε όλα τα καλύτερα για το νέο σου κεφάλαιο. Μια φορά Πράσινος, για πάντα Πράσινος», η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

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Ρενάτο Σάντσες

Ο 28χρονος μέσος θα επιστρέψει στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στους πράσινους.

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Χάβι Ερνάντεθ

Ο 28χρονος Ισπανός αριστερός μπακ αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Λεγκανές και θα επιστρέψει στην ομάδα του.

Τη σεζόν 2025-26 με τους πράσινους κατέγραψε 17 εμφανίσεις και πέτυχε δύο γκολ.

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