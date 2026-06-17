Ευφάνταστο δεν το λες αλλά αυτός είναι ο τρόπος που βρήκαν οι Αρχές στην Ιαπωνία για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις από αρκούδες.

Οι επιθέσεις από αρκούδες στην Ιαπωνία τον τελευταίο καιρό έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 238 περιστατικά και 13 θάνατοι.

Έτσι αξιωματούχοι στην επαρχία Τοτσίγκι σκέφτηκαν πως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν μία τέτοια κατάσταση. Πώς; Ο ένας ντύνεται αρκούδα και οι άλλοι τον πυροβολούν.

Αυτές είναι οι ασκήσεις, που κάνουν για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μία επίθεση από αρκούδα. Ο Τετσούγια Μαρουγιάμα, επικεφαλής του Τμήματος Αντιμέτρων Άγριας Ζωής της Επαρχίας Τοτσίγκι, δήλωσε στο BBC ότι οι ασκήσεις που έγιναν την Τετάρτη, ήταν μέρος μιας σειράς ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν για την τελειοποίηση της αντιμετώπισης των αρχών σε ένα πραγματικό σενάριο επίθεσης από αρκούδα.

Η τοπική αστυνομία, διαπιστευμένοι κυνηγοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συμμετείχαν στις ασκήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν τον τρόπο αναγνώρισης μιας άγριας αρκούδας, τον τρόπο δράσης της αλλά και πώς θα την εξουδετερώσουν.

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