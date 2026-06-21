Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίοι είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το κόμμα κάνει λόγο για «προκλητική και αυταρχική ενέργεια» που, όπως υποστηρίζει, στρέφεται κατά του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται στο πλαίσιο της ισραηλινής πολιτικής στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια συνδέεται με την ευρύτερη κατάσταση στη Δυτική Όχθη και τις πολιτικές που αφορούν την παρουσία και τους εποικισμούς στην περιοχή, ενώ κάνει λόγο και για προηγούμενα περιστατικά βίας και παρεμπόδισης αποστολών αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Παράλληλα, απευθύνει ευθεία έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση, ζητώντας να προχωρήσει σε επίσημο διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να καταδικάσει την απέλαση των Ελλήνων συνδικαλιστών. Όπως τονίζεται, η στάση της Αθήνας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής, απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».