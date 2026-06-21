Η τοποθέτηση έγινε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αίσθηση έχει προκαλέσει νέα ανάρτηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο, Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να παραιτηθεί από το αξίωμά του τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Τραμπ εμφανίστηκε να εύχεται «κάθε επιτυχία» στον Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι η θητεία του χαρακτηρίστηκε από σοβαρές αποτυχίες σε κρίσιμους τομείς.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Στάρμερ για λανθασμένους χειρισμούς στο μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά και στην ενεργειακή πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της βρετανικής κυβέρνησης δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ή ανακοίνωση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του Τραμπ, ενώ από την πλευρά της Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο σχετικά με την ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση

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«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστατευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Στάρμερ φέρεται να αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις τη Δευτέρα, παρουσιάζοντας ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του τόσο από την πρωθυπουργία όσο και από την ηγεσία του κόμματος. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επίσημα από την κυβέρνηση, όπως αναφέρει το Reuters.

Η πολιτική πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η κατάσταση επιδεινώθηκε πρόσφατα, μετά από εσωκομματικές εξελίξεις που ενίσχυσαν τους πιθανούς διεκδικητές της ηγεσίας. Η ενίσχυση του ρόλου του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εμφανίζεται να αποκτά μεγαλύτερη πολιτική επιρροή, έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω σενάρια για πιθανή αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα.

Δημοσίευμα της Observer αναφέρει ότι ο Στάρμερ φέρεται να συζήτησε το πολιτικό του μέλλον σε ιδιωτικό κύκλο, στο πρωθυπουργικό εξοχικό του Τσέκερς, ενώ ανώτερα στελέχη του κόμματος αναμένουν πιθανές εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρά τα σενάρια και τις διαρροές, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στα καθήκοντά του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη αποχώρησης. Ο ίδιος ο Στάρμερ έχει πρόσφατα δηλώσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη θητεία του και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στην εσωκομματική ηγεσία.